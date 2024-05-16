https://ria.ru/20240516/manturov-1946351649.html

Мантуров рассказал о главных задачах на посту первого вице-премьера

Мантуров рассказал о главных задачах на посту первого вице-премьера - РИА Новости, 16.05.2024

Мантуров рассказал о главных задачах на посту первого вице-премьера

Оперативное формирование национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету РФ, а также сохранение уже наработанных заделов в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:53

2024-05-16T10:53

2024-05-16T10:53

политика

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Оперативное формирование национальных проектов для выполнения задач по технологическому суверенитету РФ, а также сохранение уже наработанных заделов в промышленности являются приоритетными направлениями работы первого вице-премьера Дениса Мантурова в его новой должности. "На новом посту главное - сохранить все те заделы, которые мы сформировали в рамках действующих госпрограмм, и отработать оперативно формирование нацпроектов, новых федеральных проектов для того, чтобы обеспечить те задачи, которые были передо мной поставлены по технологическому суверенитету", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Также первый вице-премьер прокомментировал, что после назначения в его работе постепенно добавляются новые задачи. Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ о назначении членов правительства. Мантуров в новом кабмине получил должность первого вице-премьера. С 2012 года чиновник возглавлял Минпромторг РФ, а с 2022 года получил вторую должность - вице-премьера, курирующего промышленность.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Кирилл Волков

политика, россия, денис мантуров