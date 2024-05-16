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Бывший журналист заявил, что получил зарплатную ведомость Макрона по почте - РИА Новости, 16.05.2024
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20:37 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/makron-1946534131.html
Бывший журналист заявил, что получил зарплатную ведомость Макрона по почте
Бывший журналист заявил, что получил зарплатную ведомость Макрона по почте - РИА Новости, 16.05.2024
Бывший журналист заявил, что получил зарплатную ведомость Макрона по почте
Бывший журналист Ксавье Берн, который занимается обнародованием административных документов, получил зарплатную ведомость президента Франции Эммануэля Макрона... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:37
2024-05-16T20:37
в мире
франция
берн (кантон)
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Бывший журналист Ксавье Берн, который занимается обнародованием административных документов, получил зарплатную ведомость президента Франции Эммануэля Макрона заказным письмом, сообщает газета Liberation. Из ведомости следует, что зарплата президента Франции, которая и ранее становилась достоянием общественности, в январе составила 14 586,32 евро до вычета налогов. В письме пришла распечатка на обычном листе А4, в качестве работодателя значится "Офис президента республики", в строке должность - "президент республики", в качестве адреса проживания указан адрес Елисейского дворца - 55 по улице Фобур-Сент-Оноре. Зарплату президенту выплатили за работу с "полной занятостью". "Пособие по проживанию" президента с супругой Брижит во дворце составляет 12 457,10 евро. В целом бюллетень выглядит точно так же, как и стандартная зарплатная ведомость во Франции. Отмечается, что Берн направил запрос на её получение в Елисейский дворец электронным письмом два месяца назад. Издание также напоминает о более раннем прецеденте, который способствовал столь быстрому получению ответа. В 2020 году исследовательница из Центра общественной этики сделала аналогичный запрос, но получила отказ. Она подала в суд, указав, что "принцип прозрачности одинаков для всех, включая президента и премьер-министра". Два года спустя курьер доставил ей запрошенные документы. Согласно декларации о правах человека 1789 года, основополагающему документу Французской революции, "общество имеет право требовать отчетности любого административного лица". В законодательстве 1978 года уточняется, что граждане могут потребовать обнародовать любой документ, касающийся государственной деятельности, будь то зарплаты или заключённые контракты. Однако, как с сожалением отмечает издание, мало кто из французов об этом знает и этим пользуется.
https://ria.ru/20240506/proigrysh-1943979286.html
https://ria.ru/20231216/makron-1916236120.html
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в мире, франция, берн (кантон), эммануэль макрон
В мире, Франция, Берн (кантон), Эммануэль Макрон
Бывший журналист заявил, что получил зарплатную ведомость Макрона по почте

Liberation: зарплата Макрона составила 14 586,32 евро до вычета налогов

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Бывший журналист Ксавье Берн, который занимается обнародованием административных документов, получил зарплатную ведомость президента Франции Эммануэля Макрона заказным письмом, сообщает газета Liberation.
Из ведомости следует, что зарплата президента Франции, которая и ранее становилась достоянием общественности, в январе составила 14 586,32 евро до вычета налогов. В письме пришла распечатка на обычном листе А4, в качестве работодателя значится "Офис президента республики", в строке должность - "президент республики", в качестве адреса проживания указан адрес Елисейского дворца - 55 по улице Фобур-Сент-Оноре. Зарплату президенту выплатили за работу с "полной занятостью". "Пособие по проживанию" президента с супругой Брижит во дворце составляет 12 457,10 евро.
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В целом бюллетень выглядит точно так же, как и стандартная зарплатная ведомость во Франции.
Отмечается, что Берн направил запрос на её получение в Елисейский дворец электронным письмом два месяца назад. Издание также напоминает о более раннем прецеденте, который способствовал столь быстрому получению ответа. В 2020 году исследовательница из Центра общественной этики сделала аналогичный запрос, но получила отказ. Она подала в суд, указав, что "принцип прозрачности одинаков для всех, включая президента и премьер-министра". Два года спустя курьер доставил ей запрошенные документы.
Согласно декларации о правах человека 1789 года, основополагающему документу Французской революции, "общество имеет право требовать отчетности любого административного лица". В законодательстве 1978 года уточняется, что граждане могут потребовать обнародовать любой документ, касающийся государственной деятельности, будь то зарплаты или заключённые контракты. Однако, как с сожалением отмечает издание, мало кто из французов об этом знает и этим пользуется.
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