https://ria.ru/20240516/lyaenemets-1946371768.html

Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком

Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком - РИА Новости, 16.05.2024

Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс потребовал от Эстонской православной церкви признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком, сообщила... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:56

2024-05-16T11:56

2024-05-16T15:26

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московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс потребовал от Эстонской православной церкви признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком, сообщила телерадиовещательная компания ERR."Ляэнеметс ожидает, что представители Эстонской православной церкви Московского патриархата в Эстонии признают деятельность патриарха Кирилла ересью и разорвут свои связи с Москвой", — говорится в публикации.Ляэнеметс рассказал, что на прошлой неделе в МВД Эстонии состоялась встреча с тремя епископами Русской православной церкви. "Мы еще раз объяснили проблемы безопасности, которые не устраивают Эстонию. Мы объяснили, какого результата ожидает Эстония. Мы также выслушали представителей Московской церкви. <...> Мы также обсудили различные решения православной церкви в мире и действующие в ней правила. У них есть канон, который гласит, что в случае ереси или ложного учения приходы могут предпринимать самостоятельные шаги и не должны придерживаться своих прежних обетов", — заявил министр. При этом он посетовал, что до сих пор местные представители РПЦ не обвинили патриарха Кирилла в ереси. "Цель — положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве", — так Ляэнеметс объяснил действия властей.В начале мая эстонский парламент признал Московский патриархат организацией, якобы "поддерживающей военную агрессию". При этом Ляэнеметс предлагал признать его террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в Эстонии. Российское посольство в Таллине расценило эту идею как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии. По словам советника патриарха Кирилла протоиерея Николая Балашова, заявление Ляэнеметса показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих из-за ненависти к России.В РПЦ попытки государственного давления на Эстонскую православную церковь назвали беспрецедентными для Европы.Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, патриарх Московский и всея Руси Алексий II подтвердил это соответствующим томосом в 1993 году. С 2018 года ЭПЦ возглавляет митрополит Евгений (Решетников).В начале февраля власти Эстонии отказали митрополиту Евгению в продлении временного вида на жительство. Департамент полиции и погранохраны при МВД объявил, что тот представляет угрозу для безопасности государства, поскольку не осудил действия России на Украине. В результате глава ЭПЦ вынужден покинуть страну.

https://ria.ru/20240411/tserkov-1939294685.html

https://ria.ru/20240412/estoniya-1939508984.html

https://ria.ru/20240412/ignatenko-1939672633.html

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эстония, россия, москва, николай балашов, московский патриархат, русская православная церковь, государственный департамент сша