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Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком - РИА Новости, 16.05.2024
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Религия
 
11:56 16.05.2024 (обновлено: 15:26 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/lyaenemets-1946371768.html
Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком
Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком - РИА Новости, 16.05.2024
Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс потребовал от Эстонской православной церкви признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком, сообщила... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:56
2024-05-16T15:26
религия
эстония
россия
москва
николай балашов
московский патриархат
русская православная церковь
государственный департамент сша
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс потребовал от Эстонской православной церкви признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком, сообщила телерадиовещательная компания ERR.&quot;Ляэнеметс ожидает, что представители Эстонской православной церкви Московского патриархата в Эстонии признают деятельность патриарха Кирилла ересью и разорвут свои связи с Москвой&quot;, — говорится в публикации.Ляэнеметс рассказал, что на прошлой неделе в МВД Эстонии состоялась встреча с тремя епископами Русской православной церкви. "Мы еще раз объяснили проблемы безопасности, которые не устраивают Эстонию. Мы объяснили, какого результата ожидает Эстония. Мы также выслушали представителей Московской церкви. &lt;...&gt; Мы также обсудили различные решения православной церкви в мире и действующие в ней правила. У них есть канон, который гласит, что в случае ереси или ложного учения приходы могут предпринимать самостоятельные шаги и не должны придерживаться своих прежних обетов", — заявил министр. При этом он посетовал, что до сих пор местные представители РПЦ не обвинили патриарха Кирилла в ереси. "Цель — положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве", — так Ляэнеметс объяснил действия властей.В начале мая эстонский парламент признал Московский патриархат организацией, якобы "поддерживающей военную агрессию". При этом Ляэнеметс предлагал признать его террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в Эстонии. Российское посольство в Таллине расценило эту идею как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии. По словам советника патриарха Кирилла протоиерея Николая Балашова, заявление Ляэнеметса показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих из-за ненависти к России.В РПЦ попытки государственного давления на Эстонскую православную церковь назвали беспрецедентными для Европы.Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, патриарх Московский и всея Руси Алексий II подтвердил это соответствующим томосом в 1993 году. С 2018 года ЭПЦ возглавляет митрополит Евгений (Решетников).В начале февраля власти Эстонии отказали митрополиту Евгению в продлении временного вида на жительство. Департамент полиции и погранохраны при МВД объявил, что тот представляет угрозу для безопасности государства, поскольку не осудил действия России на Украине. В результате глава ЭПЦ вынужден покинуть страну.
https://ria.ru/20240411/tserkov-1939294685.html
https://ria.ru/20240412/estoniya-1939508984.html
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эстония, россия, москва, николай балашов, московский патриархат, русская православная церковь, государственный департамент сша
Религия, Эстония, Россия, Москва, Николай Балашов, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Государственный департамент США
Глава МВД Эстонии потребовал признать патриарха Кирилла еретиком

Ляэнеметс ждет, что представители ЭПЦ признают патриарха Кирилла еретиком

© AP Photo / Czarek SokolowskiГлава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс потребовал от Эстонской православной церкви признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком, сообщила телерадиовещательная компания ERR.
«

"Ляэнеметс ожидает, что представители Эстонской православной церкви Московского патриархата в Эстонии признают деятельность патриарха Кирилла ересью и разорвут свои связи с Москвой", — говорится в публикации.

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В эстонской церкви объяснили, почему не могут разорвать связи с РПЦ
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Ляэнеметс рассказал, что на прошлой неделе в МВД Эстонии состоялась встреча с тремя епископами Русской православной церкви.
"Мы еще раз объяснили проблемы безопасности, которые не устраивают Эстонию. Мы объяснили, какого результата ожидает Эстония. Мы также выслушали представителей Московской церкви. <...> Мы также обсудили различные решения православной церкви в мире и действующие в ней правила. У них есть канон, который гласит, что в случае ереси или ложного учения приходы могут предпринимать самостоятельные шаги и не должны придерживаться своих прежних обетов", — заявил министр.
При этом он посетовал, что до сих пор местные представители РПЦ не обвинили патриарха Кирилла в ереси.
"Цель — положить конец как юридическим, так и религиозным узам подчинения Москве", — так Ляэнеметс объяснил действия властей.
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В начале мая эстонский парламент признал Московский патриархат организацией, якобы "поддерживающей военную агрессию". При этом Ляэнеметс предлагал признать его террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в Эстонии.
Российское посольство в Таллине расценило эту идею как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии. По словам советника патриарха Кирилла протоиерея Николая Балашова, заявление Ляэнеметса показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих из-за ненависти к России.
В РПЦ попытки государственного давления на Эстонскую православную церковь назвали беспрецедентными для Европы.
Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, патриарх Московский и всея Руси Алексий II подтвердил это соответствующим томосом в 1993 году. С 2018 года ЭПЦ возглавляет митрополит Евгений (Решетников).
В начале февраля власти Эстонии отказали митрополиту Евгению в продлении временного вида на жительство. Департамент полиции и погранохраны при МВД объявил, что тот представляет угрозу для безопасности государства, поскольку не осудил действия России на Украине. В результате глава ЭПЦ вынужден покинуть страну.
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РелигияЭстонияРоссияМоскваНиколай БалашовМосковский ПатриархатРусская православная церковьГосударственный департамент США
 
 
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