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Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны
Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны - РИА Новости, 16.05.2024
Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны
Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:44
2024-05-16T08:44
2024-05-16T11:21
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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.На прошлой неделе он рассказал, что уже стартовала разработка ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной станции."Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле. <...> Я скажу так: по плану экспансия Луны — это где-то после 2036 года", — сказал Борисов.Как объяснял глава госкорпорации, ядерная энергоустановка нужна для обеспечения работы будущей станции на поверхности Луны. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных, и половину этого времени солнечный свет не падает на поверхность естественного спутника Земли. Поэтому традиционные для космонавтики солнечные батареи там применить будет нельзя.
https://ria.ru/20240508/ustanovka-1944583171.html
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космос - риа наука, китай, россия, юрий борисов (роскосмос), луна, роскосмос, в мире
Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Луна, Роскосмос, В мире
Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны
Борисов: Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года