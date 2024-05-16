https://ria.ru/20240516/luna-1946322632.html

Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны

Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны - РИА Новости, 16.05.2024

Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны

Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:44

2024-05-16T08:44

2024-05-16T11:21

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юрий борисов (роскосмос)

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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.На прошлой неделе он рассказал, что уже стартовала разработка ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной станции."Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле. <...> Я скажу так: по плану экспансия Луны — это где-то после 2036 года", — сказал Борисов.Как объяснял глава госкорпорации, ядерная энергоустановка нужна для обеспечения работы будущей станции на поверхности Луны. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных, и половину этого времени солнечный свет не падает на поверхность естественного спутника Земли. Поэтому традиционные для космонавтики солнечные батареи там применить будет нельзя.

https://ria.ru/20240508/ustanovka-1944583171.html

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космос - риа наука, китай, россия, юрий борисов (роскосмос), луна, роскосмос, в мире