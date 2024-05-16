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Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны - РИА Новости, 16.05.2024
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08:44 16.05.2024 (обновлено: 11:21 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/luna-1946322632.html
Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны
Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны - РИА Новости, 16.05.2024
Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны
Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:44
2024-05-16T11:21
космос - риа наука
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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.На прошлой неделе он рассказал, что уже стартовала разработка ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной станции."Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле. &lt;...&gt; Я скажу так: по плану экспансия Луны — это где-то после 2036 года", — сказал Борисов.Как объяснял глава госкорпорации, ядерная энергоустановка нужна для обеспечения работы будущей станции на поверхности Луны. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных, и половину этого времени солнечный свет не падает на поверхность естественного спутника Земли. Поэтому традиционные для космонавтики солнечные батареи там применить будет нельзя.
https://ria.ru/20240508/ustanovka-1944583171.html
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космос - риа наука, китай, россия, юрий борисов (роскосмос), луна, роскосмос, в мире
Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Луна, Роскосмос, В мире
Борисов рассказал, когда Россия и Китай начнут экспансию Луны

Борисов: Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
На прошлой неделе он рассказал, что уже стартовала разработка ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной станции.
"Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле. <...> Я скажу так: по плану экспансия Луны — это где-то после 2036 года", — сказал Борисов.
Как объяснял глава госкорпорации, ядерная энергоустановка нужна для обеспечения работы будущей станции на поверхности Луны. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных, и половину этого времени солнечный свет не падает на поверхность естественного спутника Земли. Поэтому традиционные для космонавтики солнечные батареи там применить будет нельзя.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции
8 мая, 09:06
 
Космос - РИА НаукаКитайРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)ЛунаРоскосмосВ мире
 
 
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