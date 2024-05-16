https://ria.ru/20240516/lukashenko-1946440790.html

Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе

Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе - РИА Новости, 16.05.2024

Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Азербайджана мирного обустройства в Карабахе очень важен и для белорусского региона с учетом боевых... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:10

2024-05-16T15:10

2024-05-16T15:12

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азербайджан

украина

кавказ

александр лукашенко

ильхам алиев

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МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Азербайджана мирного обустройства в Карабахе очень важен и для белорусского региона с учетом боевых действий на Украине. "Я проинформировал (президента Азербайджана Ильхама Алиева - ред.) о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине. Подробнейшим образом. Оценки и точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там не просто сейчас. Но мы будем делать всё, чтобы там был мир, и будем двигаться в этом направлении. Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта по итогам переговоров с Алиевым в Баку. Он отметил, что сейчас неспокойно и в кавказском регионе. "Слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан - вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы - те народы, которые не живут на Кавказе, - очень надеемся. Это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Тем не менее никуда не денетесь: время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за кавказский регион как лидер", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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в мире, азербайджан, украина, кавказ, александр лукашенко, ильхам алиев