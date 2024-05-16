Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 16.05.2024 (обновлено: 15:12 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/lukashenko-1946440790.html
Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе
Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе - РИА Новости, 16.05.2024
Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Азербайджана мирного обустройства в Карабахе очень важен и для белорусского региона с учетом боевых... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:10
2024-05-16T15:12
в мире
азербайджан
украина
кавказ
александр лукашенко
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_3074a4d81cfed62cc81f34c5cce56fd6.jpg
МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Азербайджана мирного обустройства в Карабахе очень важен и для белорусского региона с учетом боевых действий на Украине. "Я проинформировал (президента Азербайджана Ильхама Алиева - ред.) о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине. Подробнейшим образом. Оценки и точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там не просто сейчас. Но мы будем делать всё, чтобы там был мир, и будем двигаться в этом направлении. Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта по итогам переговоров с Алиевым в Баку. Он отметил, что сейчас неспокойно и в кавказском регионе. "Слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан - вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы - те народы, которые не живут на Кавказе, - очень надеемся. Это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Тем не менее никуда не денетесь: время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за кавказский регион как лидер", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
украина
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a160d573876d955cb6c5851d66592f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, украина, кавказ, александр лукашенко, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Украина, Кавказ, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев
Лукашенко оценил азербайджанский опыт мирного обустройства в Карабахе

Лукашенко: опыт мирного обустройства в Карабахе важен для белорусского региона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Азербайджана мирного обустройства в Карабахе очень важен и для белорусского региона с учетом боевых действий на Украине.
"Я проинформировал (президента Азербайджана Ильхама Алиева - ред.) о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине. Подробнейшим образом. Оценки и точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там не просто сейчас. Но мы будем делать всё, чтобы там был мир, и будем двигаться в этом направлении. Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта по итогам переговоров с Алиевым в Баку.
Он отметил, что сейчас неспокойно и в кавказском регионе. "Слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан - вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы - те народы, которые не живут на Кавказе, - очень надеемся. Это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Тем не менее никуда не денетесь: время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за кавказский регион как лидер", - сказал Лукашенко.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября 2023, 08:00
 
В миреАзербайджанУкраинаКавказАлександр ЛукашенкоИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала