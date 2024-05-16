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При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
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16:56 16.05.2024 (обновлено: 17:01 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/livan-1946478037.html
При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека, сообщили СМИ
При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека, сообщили СМИ
Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:56
2024-05-16T17:01
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 16 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, передает агентство NNA. "Два человека погибли при авиаударе по автомобилю на трассе Эр-Рамадия-Кана", - говорится в сообщении агентства. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240510/tsakhal-1945182918.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека, сообщили СМИ

NNA: два человека погибли при израильском авиаударе по автомобилю на юге Ливана

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 16 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, передает агентство NNA.
"Два человека погибли при авиаударе по автомобилю на трассе Эр-Рамадия-Кана", - говорится в сообщении агентства.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
ЦАХАЛ заявил, что разрушил пять военных объектов "Хезболлы" в Ливане
10 мая, 23:18
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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