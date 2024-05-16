https://ria.ru/20240516/livan-1946478037.html

При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека, сообщили СМИ

При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

При израильском авиаударе на юге Ливана погибли два человека, сообщили СМИ

Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:56

2024-05-16T16:56

2024-05-16T17:01

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 16 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю на юге Ливана, передает агентство NNA. "Два человека погибли при авиаударе по автомобилю на трассе Эр-Рамадия-Кана", - говорится в сообщении агентства. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году