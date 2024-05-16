https://ria.ru/20240516/lesa-1946521139.html

Леса Подмосковья оснастили системой обнаружения больших групп людей

Леса Подмосковья оснастили системой обнаружения больших групп людей - РИА Новости, 16.05.2024

Леса Подмосковья оснастили системой обнаружения больших групп людей

На некоторых участках лесов Московской области установили системы обнаружения больших групп людей. Таким образом диспетчеры смогут наблюдать за происходящим в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:29

2024-05-16T19:29

2024-05-16T19:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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На некоторых участках лесов Московской области установили системы обнаружения больших групп людей. Таким образом диспетчеры смогут наблюдать за происходящим в реальном времени. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на информацию комлесхоза.В комитете пояснили, что в случае обнаружения лиц в лесу, где растет молодняк хвойных деревьев и где запрещено находиться, лесная охрана сразу же среагирует на нарушителей. Информация будет поступать моментально оператору региональной диспетчерской службы.За действия, которые привели к лесному пожару, физические лица будут получать штраф в размере от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица – от 30 до 110 тысяч рублей, юридические – от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В некоторых случаях нарушителей будут наказывать лишением свободы.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)