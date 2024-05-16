ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине
Генсек ЛАГ призвал провести международную мирную конференцию по Палестине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
КАИР, 16 мая – РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) требует проведения международной мирной конференции по Палестине, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт в ходе саммита организации в бахрейнской столице Манаме.
"Мы требуем проведения международной мирной конференции, которая бы воплотила видение о двух государствах", - сказал Абуль Гейт.
ХАМАС призвало ЛАГ и Совбез ООН не допустить геноцида в Рафахе
10 февраля, 14:49
Генсек ЛАГ подчеркнул во время выступления, что некоторые западные страны "предоставили Израилю политическое прикрытие для продолжения ударов по сектору Газа".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.