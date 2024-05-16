https://ria.ru/20240516/lag-1946431757.html

ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине

ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине - РИА Новости, 16.05.2024

ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине

Лига арабских государств (ЛАГ) требует проведения международной мирной конференции по Палестине, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт в ходе саммита организации в РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:02

2024-05-16T15:02

2024-05-16T15:02

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израиль

палестина

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лига арабских государств

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КАИР, 16 мая – РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) требует проведения международной мирной конференции по Палестине, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт в ходе саммита организации в бахрейнской столице Манаме. "Мы требуем проведения международной мирной конференции, которая бы воплотила видение о двух государствах", - сказал Абуль Гейт. Генсек ЛАГ подчеркнул во время выступления, что некоторые западные страны "предоставили Израилю политическое прикрытие для продолжения ударов по сектору Газа". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240210/genotsid-1926581952.html

https://ria.ru/20240516/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240515/netanyakhu-1946039256.html

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в мире, израиль, палестина, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, хамас