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ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине - РИА Новости, 16.05.2024
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15:02 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/lag-1946431757.html
ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине
ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине - РИА Новости, 16.05.2024
ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине
Лига арабских государств (ЛАГ) требует проведения международной мирной конференции по Палестине, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт в ходе саммита организации в РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:02
2024-05-16T15:02
в мире
израиль
палестина
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
хамас
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КАИР, 16 мая – РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) требует проведения международной мирной конференции по Палестине, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт в ходе саммита организации в бахрейнской столице Манаме. "Мы требуем проведения международной мирной конференции, которая бы воплотила видение о двух государствах", - сказал Абуль Гейт. Генсек ЛАГ подчеркнул во время выступления, что некоторые западные страны "предоставили Израилю политическое прикрытие для продолжения ударов по сектору Газа". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240210/genotsid-1926581952.html
https://ria.ru/20240516/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240515/netanyakhu-1946039256.html
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в мире, израиль, палестина, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств, ХАМАС
ЛАГ потребовала проведения международной конференции по Палестине

Генсек ЛАГ призвал провести международную мирную конференцию по Палестине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 16 мая – РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) требует проведения международной мирной конференции по Палестине, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт в ходе саммита организации в бахрейнской столице Манаме.
"Мы требуем проведения международной мирной конференции, которая бы воплотила видение о двух государствах", - сказал Абуль Гейт.
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
ХАМАС призвало ЛАГ и Совбез ООН не допустить геноцида в Рафахе
10 февраля, 14:49
Генсек ЛАГ подчеркнул во время выступления, что некоторые западные страны "предоставили Израилю политическое прикрытие для продолжения ударов по сектору Газа".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
СМИ: в Израиле недовольны, что Нетаньяху не продумал план управления Газой
15 мая, 04:11
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильПалестинаАхмед Абуль ГейтЛига арабских государствХАМАС
 
 
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