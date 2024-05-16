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Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны - РИА Новости, 16.05.2024
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00:53 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kuznetsov-1946298064.html
Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны
Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны - РИА Новости, 16.05.2024
Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны
В 235-й гарнизонный военный суд поступила жалоба защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:53
2024-05-16T00:53
происшествия
россия
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд поступила жалоба защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты", - рассказал собеседник агентства. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html
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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны

Защита подала жалобу на арест начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

© Фото : Минобороны РоссииЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Минобороны России
Юрий Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд поступила жалоба защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты", - рассказал собеседник агентства.
Лева Мартиросян — взяткодатель, фигурант по делу экс-начальника Восьмого управления Генштаба ВС России Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре
Вчера, 20:02
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Кадровику Минобороны вменяют взятку в 30 миллионов рублей, сообщил источник
14 мая, 21:54
 
ПроисшествияРоссияЮрий КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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