https://ria.ru/20240516/kuznetsov-1946298064.html

Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны

Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны - РИА Новости, 16.05.2024

Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны

В 235-й гарнизонный военный суд поступила жалоба защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:53

2024-05-16T00:53

2024-05-16T00:53

происшествия

россия

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд поступила жалоба защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты", - рассказал собеседник агентства. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html

https://ria.ru/20240514/vzyatka-1946009066.html

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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова