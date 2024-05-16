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Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны
Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны - РИА Новости, 16.05.2024
Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны
В 235-й гарнизонный военный суд поступила жалоба защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:53
2024-05-16T00:53
2024-05-16T00:53
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд поступила жалоба защиты на арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты", - рассказал собеседник агентства. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html
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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита обжаловала арест начальника главного управления кадров Минобороны
Защита подала жалобу на арест начальника управления кадров Минобороны Кузнецова