https://ria.ru/20240516/kuzbass-1946373227.html

В Кузбассе пройдет научно-популярный фестиваль "Динотерра"

В Кузбассе пройдет научно-популярный фестиваль "Динотерра" - РИА Новости, 16.05.2024

В Кузбассе пройдет научно-популярный фестиваль "Динотерра"

Научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет в Кузбассе в течение недели, с 24 по 30 июня, сообщила на пресс-конференции министр туризма Кемеровской области... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:59

2024-05-16T11:59

2024-05-16T11:59

кемеровская область

чебулинский район

валерия (алла перфилова)

российская академия наук

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КЕМЕРОВО, 16 мая – РИА Новости. Научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет в Кузбассе в течение недели, с 24 по 30 июня, сообщила на пресс-конференции министр туризма Кемеровской области Елена Латышенко. "Мы ориентируемся на то, что 2024 год – год семьи. Научно-популярный фестиваль – это как раз тот формат, который привлек бы внимание семейных туристов, потому что создаются условия для того, чтобы максимально комфортно, интересно провести несколько незабываемых дней в Чебулинском районе, в деревне Шестаково, вблизи с одним из крупнейших в мире местонахождений динозавров… Фестиваль будет длиться целую неделю. Мы будем ждать гостей… начиная с 24 июня, с понедельника и будет семь незабываемых, насыщенных дней", – сказала Латышенко. Она уточнила, что гости по традиции познакомятся с достижениями в области палеонтологии и археологии. Ученые с мировым именем прочитают лекции на актуальные научные и исторические темы. Также организаторы готовят квизы, викторины, просмотр научно-популярных фильмов, спортивные соревнования. Для всех желающих будут доступны семейные пешие и велосипедные экскурсии. По словам министра туризма, яркой особенностью фестиваля станет карнавальное шествие динозавров. В нем, по ожиданиям организаторов, примут участие до 2 тысяч человек. Как добавил министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер, в этом году на фестивале появится квартал молодежи и студентов, а также квартал археологии. Еще одним нововведением фестиваля по словам Пфетцера, станет слет студенческих и школьных научных обществ, в нем примут участие и иностранные студенты. Для них будет работать молодёжная секция научно-практической конференции. "На фестивале будет представлена не только палеонтология, не только археология, мы сейчас ведем переговоры с МГУ, чтобы ребята тоже к нам приехали, научно-исследовательский институт Сибирского отделения Российской академии науки и вы увидите весь спектр, чем можно заниматься. …Мы (на фестивале – ред.) передаем привет в космос, когда все участники фестиваля становятся в огромного динозавра и мы светим в космос. В этом году… скорее всего космос нам ответит и у нас появится связь может быть с космонавтами, может быть – с какими-то иными цивилизациями. Мы хотим, чтобы нас заметили и космос сказал, что он тоже нас видит", – рассказал организатор фестиваля Никита Гирин. Он добавил, что хедлайнером фестиваля станет певица Валерия.

https://rsport.ria.ru/20240420/sheregesh-1941254161.html

https://ria.ru/20240516/nauka-1946323496.html

https://ria.ru/20240402/dinozavr-1937248729.html

кемеровская область

чебулинский район

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кемеровская область, чебулинский район, валерия (алла перфилова), российская академия наук