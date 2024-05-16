https://ria.ru/20240516/kupol-1946476046.html

Премьер Греции предложил создать европейский железный купол ПВО

Премьер Греции предложил создать европейский железный купол ПВО - РИА Новости, 16.05.2024

Премьер Греции предложил создать европейский железный купол ПВО

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предлагает создать "европейский железный купол" противовоздушной обороны и финансировать совместные действия... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:50

2024-05-16T16:50

2024-05-16T16:50

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АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предлагает создать "европейский железный купол" противовоздушной обороны и финансировать совместные действия европейской обороны через отдельный финансовый инструмент. "Я сторонник отдельного финансового инструмента, позволяющего финансировать совместные действия европейской обороны. Мы можем назвать это еврооблигациями, мы можем назвать это как-то иначе. Мы будем гораздо более убедительными для сомневающихся европейцев, если свяжем этот европейский инструмент финансирования с некоторыми значимыми проектами общей оборонной политики. Я имею в виду, в частности, европейскую систему ПВО, европейский "купол", который прикроет Европу, все европейские страны от любой угрозы", - сказал Мицотакис в интервью телеканалу Skai. По его словам, это будет будет система наподобие израильского "Железного купола". "Европейский железный купол. Это предложение я уже вносил, над ним я тоже более детально работаю. Вы можете себе представить, что это значит для нашей страны, иметь возможность использовать европейские средства для прикрытия ПВО нашей страны, чтобы мы не были полностью зависимы от национального бюджета", - сказал премьер Греции. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас ранее сообщал, что страна намерена создать средства, которые защитят Вооруженные силы от угрозы беспилотников, и в программе вооружения уже предусмотрены соответствующие расходы. По его словам, приоритетной задачей является устранение любых отставаний от соседних стран с созданием системы противовоздушной обороны "Купол" и антидронового "Купола", которые будут защищать всю территорию Греции, и процесс превращения воздушного пространства в непроницаемое уже начался. В феврале 2024 года Греция присоединилась к инициативе "Европейский небесный щит", с которой выступила Германией в августе 2022 года и которая объединяет ряд стран, включая членов НАТО: Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чехию, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, Дания, а в июле – Швейцария и Австрия.

https://ria.ru/20240511/zapad-1945146688.html

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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в мире, греция, германия, европа, кириакос мицотакис, никос дендиас, нато