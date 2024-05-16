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Россия не идет в разрез с интересами Южной Кореи, заявил посол в Сеуле - РИА Новости, 16.05.2024
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07:51 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/koreya-1946318680.html
Россия не идет в разрез с интересами Южной Кореи, заявил посол в Сеуле
Россия не идет в разрез с интересами Южной Кореи, заявил посол в Сеуле - РИА Новости, 16.05.2024
Россия не идет в разрез с интересами Южной Кореи, заявил посол в Сеуле
Взаимодействие России с КНДР не идет в разрез с интересами Южной Кореи и, напротив, может способствовать улучшению обстановки в регионе, при этом Россия... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:51
2024-05-16T07:51
россия
сеул
южная корея
георгий зиновьев
дмитрий песков
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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Взаимодействие России с КНДР не идет в разрез с интересами Южной Кореи и, напротив, может способствовать улучшению обстановки в регионе, при этом Россия привержена международным обязательствам и соблюдает решения Совета Безопасности ООН, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью южнокорейскому агентству News1. "Мы отнюдь не рассматриваем наши контакты, взаимодействие с КНДР как идущие против интересов безопасности РК", - заявил Зиновьев. Он подчеркнул, что Россия привержена своим международным обязательствам и соблюдает решения СБ ООН. Но приверженность резолюциям не означает невозможности развития отношений с Северной Кореей. "Мы не считаем, что если КНДР имеет больше друзей на международной арене, нормально развивает свою экономику, повышает уровень жизни своего народа, то это будет создавать угрозу для безопасности в РК и в регионе. Нам кажется - наоборот. Чем увереннее себя чувствует КНДР, чем меньше угрозы она ощущает для своей безопасности, тем лучше для обстановки в данном субрегионе в целом. Чем больше она (КНДР – ред.) ощущает угрозу своей безопасности, чем больше она ощущает давление, тем более опасной становится ситуация на Корейском полуострове", - пояснил посол. Он отметил, что такой подход, как ему известно, "отличается" от позиции Сеула. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит отношения с КНДР как с перспективным партнером и намерена развивать их дальше во всех возможных областях.
https://ria.ru/20240516/koreya-1946318261.html
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россия, сеул, южная корея, георгий зиновьев, дмитрий песков, оон, в мире
Россия, Сеул, Южная Корея, Георгий Зиновьев, Дмитрий Песков, ООН, В мире
Россия не идет в разрез с интересами Южной Кореи, заявил посол в Сеуле

Посол Зиновьев: взаимодействие России с КНДР не идет в разрез с интересами Сеула

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Взаимодействие России с КНДР не идет в разрез с интересами Южной Кореи и, напротив, может способствовать улучшению обстановки в регионе, при этом Россия привержена международным обязательствам и соблюдает решения Совета Безопасности ООН, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью южнокорейскому агентству News1.
"Мы отнюдь не рассматриваем наши контакты, взаимодействие с КНДР как идущие против интересов безопасности РК", - заявил Зиновьев.
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Российский посол объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей
Вчера, 07:45
Он подчеркнул, что Россия привержена своим международным обязательствам и соблюдает решения СБ ООН. Но приверженность резолюциям не означает невозможности развития отношений с Северной Кореей.
"Мы не считаем, что если КНДР имеет больше друзей на международной арене, нормально развивает свою экономику, повышает уровень жизни своего народа, то это будет создавать угрозу для безопасности в РК и в регионе. Нам кажется - наоборот. Чем увереннее себя чувствует КНДР, чем меньше угрозы она ощущает для своей безопасности, тем лучше для обстановки в данном субрегионе в целом. Чем больше она (КНДР – ред.) ощущает угрозу своей безопасности, чем больше она ощущает давление, тем более опасной становится ситуация на Корейском полуострове", - пояснил посол.
Он отметил, что такой подход, как ему известно, "отличается" от позиции Сеула.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит отношения с КНДР как с перспективным партнером и намерена развивать их дальше во всех возможных областях.
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РоссияСеулЮжная КореяГеоргий ЗиновьевДмитрий ПесковООНВ мире
 
 
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