https://ria.ru/20240516/kontseptsiya-1946328133.html
Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский
Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский
Россия и Китай подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:18
2024-05-16T09:18
2024-05-16T10:24
россия
китай
большой уссурийский (остров)
алексей чекунков
максим решетников
в мире
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ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Россия и Китай подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский.Документ подписан по итогам российско-китайских переговоров. С российской стороны подпись поставил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Также в присутствии лидеров РФ и КНР подписан меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства. С российской стороны подпись поставил глава Минэкономоазвития Максим Решетников.
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html
россия
китай
большой уссурийский (остров)
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россия, китай, большой уссурийский (остров), алексей чекунков, максим решетников, в мире
Россия, Китай, Большой Уссурийский (остров), Алексей Чекунков, Максим Решетников, В мире
Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский
Россия и Китай подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский