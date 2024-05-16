https://ria.ru/20240516/kontseptsiya-1946328133.html

Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский

Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский

Россия и Китай подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:18

2024-05-16T09:18

2024-05-16T10:24

россия

китай

большой уссурийский (остров)

алексей чекунков

максим решетников

в мире

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ПЕКИН, 16 мая - НИА Новости. Россия и Китай подписали единую концепцию развития острова Большой Уссурийский.Документ подписан по итогам российско-китайских переговоров. С российской стороны подпись поставил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Также в присутствии лидеров РФ и КНР подписан меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства. С российской стороны подпись поставил глава Минэкономоазвития Максим Решетников.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

россия

китай

большой уссурийский (остров)

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2024

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россия, китай, большой уссурийский (остров), алексей чекунков, максим решетников, в мире