https://ria.ru/20240516/konflikt-1946531941.html
Путин оценил роль Китая в урегулировании конфликта на Украине
Путин оценил роль Китая в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Путин оценил роль Китая в урегулировании конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по Украине и призывает Пекин продолжать... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:28
2024-05-16T20:28
2024-05-16T20:54
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по Украине и призывает Пекин продолжать играть роль в урегулировании, передает китайское агентство Синьхуа."Россия ценит объективную, справедливую и сбалансированную позицию Китая по проблеме на Украине и приветствует, чтобы Китай продолжал играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы", - говорится в сообщении о заявлениях Владимира Путина во время встречи.Россия привержена к разрешению конфликта на Украине путем политических переговоров и готова продемонстрировать честность, добавляет агентство со ссылкой на слова Путина.Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
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в мире, украина, китай, россия
В мире, Украина, Китай, Россия
Путин оценил роль Китая в урегулировании конфликта на Украине
Путин: Россия уважает позицию Китая по Украине и роль в урегулировании
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по Украине и призывает Пекин продолжать играть роль в урегулировании, передает китайское агентство Синьхуа.
"Россия ценит объективную, справедливую и сбалансированную позицию Китая по проблеме на Украине и приветствует, чтобы Китай продолжал играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы", - говорится в сообщении о заявлениях Владимира Путина во время встречи.
Россия привержена к разрешению конфликта на Украине путем политических переговоров и готова продемонстрировать честность, добавляет агентство со ссылкой на слова Путина.
Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.