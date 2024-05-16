https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:18
2024-05-16T08:18
2024-05-16T08:19
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Сама по себе эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно", - сказал Песков. Он также считает маловероятным, что Китай мог бы выступить посредником в обсуждениях в ходе конференции. "Вряд ли", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
Песков: РФ не считает конференцию в Швейцарии попыткой урегулирования конфликта
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Сама по себе эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно", - сказал Песков.
Он также считает маловероятным, что Китай
мог бы выступить посредником в обсуждениях в ходе конференции.
"Вряд ли", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.