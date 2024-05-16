https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html

Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине

Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине

Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:18

2024-05-16T08:18

2024-05-16T08:19

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Сама по себе эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно", - сказал Песков. Он также считает маловероятным, что Китай мог бы выступить посредником в обсуждениях в ходе конференции. "Вряд ли", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240513/lavrov-1945579767.html

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россия, швейцария, украина, дмитрий песков, в мире