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Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 16.05.2024 (обновлено: 08:19 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:18
2024-05-16T08:19
специальная военная операция на украине
россия
швейцария
украина
дмитрий песков
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Сама по себе эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно", - сказал Песков. Он также считает маловероятным, что Китай мог бы выступить посредником в обсуждениях в ходе конференции. "Вряд ли", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240513/lavrov-1945579767.html
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россия, швейцария, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине

Песков: РФ не считает конференцию в Швейцарии попыткой урегулирования конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия не расценивает мирную конференцию в Швейцарии как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Сама по себе эта конференция с нашей точки зрения вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию. Это невозможно, потому что сам по себе состав участников, то есть без России, обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно", - сказал Песков.
Он также считает маловероятным, что Китай мог бы выступить посредником в обсуждениях в ходе конференции.
"Вряд ли", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
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13 мая, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияШвейцарияУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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