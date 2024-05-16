https://ria.ru/20240516/kompensatsiya-1946357555.html

Незаконно осужденный подросток из Уфы захотел многомиллионную компенсацию

Незаконно осужденный подросток из Уфы захотел многомиллионную компенсацию - РИА Новости, 16.05.2024

Незаконно осужденный подросток из Уфы захотел многомиллионную компенсацию

Адвокат 17-летнего подростка из Уфы, более года проведшего в СИЗО по обвинению в сбыте наркотиков, рассказал РИА Новости, что подал иск к Минфину о компенсации... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:15

2024-05-16T11:15

2024-05-16T15:52

происшествия

россия

уфа

александр бастрыкин

игорь краснов

министерство финансов рф (минфин россии)

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УФА, 16 мая — РИА Новости. Адвокат 17-летнего подростка из Уфы, более года проведшего в СИЗО по обвинению в сбыте наркотиков, рассказал РИА Новости, что подал иск к Минфину о компенсации в размере 100 миллионов рублей. "Я представляю интересы Константина в суде. Направил в Демский районный суд Уфы иск к Минфину с требованием компенсации за незаконное осуждение. Размер требуемой компенсации — 100 миллионов рублей", — сказал Виталий Буркин.В феврале 2022 года полицейские задержали 15-летнего Константина и его маму, у которых нашли мефедрон. В суде подросток рассказал, что не знал о наркотиках и думал, что в пакете курительные смеси, за которыми просила сходить мать. В декабре его осудили на три года. В марте 2024-го после множества апелляций суд признал Константина невиновным и выпустил из СИЗО. По словам Буркина, мать Константина, которую лишили свободы на семь лет, продолжает отбывать наказание, а его отец написал заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием наказать всех, кто вынес в отношении сына незаконное решение.

https://ria.ru/20231226/sk-1918162690.html

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происшествия, россия, уфа, александр бастрыкин, игорь краснов, министерство финансов рф (минфин россии)