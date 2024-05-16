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Незаконно осужденный подросток из Уфы захотел многомиллионную компенсацию
Незаконно осужденный подросток из Уфы захотел многомиллионную компенсацию - РИА Новости, 16.05.2024
Незаконно осужденный подросток из Уфы захотел многомиллионную компенсацию
Адвокат 17-летнего подростка из Уфы, более года проведшего в СИЗО по обвинению в сбыте наркотиков, рассказал РИА Новости, что подал иск к Минфину о компенсации... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:15
2024-05-16T11:15
2024-05-16T15:52
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уфа
александр бастрыкин
игорь краснов
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УФА, 16 мая — РИА Новости. Адвокат 17-летнего подростка из Уфы, более года проведшего в СИЗО по обвинению в сбыте наркотиков, рассказал РИА Новости, что подал иск к Минфину о компенсации в размере 100 миллионов рублей. "Я представляю интересы Константина в суде. Направил в Демский районный суд Уфы иск к Минфину с требованием компенсации за незаконное осуждение. Размер требуемой компенсации — 100 миллионов рублей", — сказал Виталий Буркин.В феврале 2022 года полицейские задержали 15-летнего Константина и его маму, у которых нашли мефедрон. В суде подросток рассказал, что не знал о наркотиках и думал, что в пакете курительные смеси, за которыми просила сходить мать. В декабре его осудили на три года. В марте 2024-го после множества апелляций суд признал Константина невиновным и выпустил из СИЗО. По словам Буркина, мать Константина, которую лишили свободы на семь лет, продолжает отбывать наказание, а его отец написал заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием наказать всех, кто вынес в отношении сына незаконное решение.
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происшествия, россия, уфа, александр бастрыкин, игорь краснов, министерство финансов рф (минфин россии)
Происшествия, Россия, Уфа, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Незаконно осужденный подросток из Уфы захотел многомиллионную компенсацию
Незаконно осужденный подросток из Уфы потребовал компенсацию в 100 млн рублей