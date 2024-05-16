https://ria.ru/20240516/kompanii-1946543542.html

Большинство иностранных компаний остались в России, показало исследование

Большинство иностранных компаний остались в России, показало исследование - РИА Новости, 16.05.2024

Большинство иностранных компаний остались в России, показало исследование

Большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление, говорится в исследовании Венского института... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:38

2024-05-16T21:38

2024-05-16T21:39

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ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление, говорится в исследовании Венского института международных экономических исследований (wiiw), опубликованном в четверг. В выводах исследования отмечается, что многие западные компании объявили о планах по выводу капитала из РФ после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Однако спустя два года после её начала "только 9,5% иностранных компаний полностью ушли из России", отмечает автор исследования. По его данным, еще 32,2% свернули свою деятельность в России. Уточняется, что, согласно первым опросам, главным мотивом для ухода был риск для общественного имиджа компании, однако, свою роль сыграли и другие факторы, такие как санкции, логистические и платежные трудности, а также опасения о национализации активов. "С течением времени отток иностранного капитала заметно замедлился, во многом благодаря постепенному ужесточению регулятивных барьеров для выхода из страны", - отмечается в докладе. Таким образом, по словам автора исследования, иностранные компании, которые остались в России, оказались между молотом и наковальней. "С одной стороны, регулятивные барьеры, невыгодные условия выхода и немалый риск национализации делают выход из страны сложным, дорогостоящим и потенциально рискованным шагом; с другой стороны, решение остаться чревато собственными рисками", - поясняет он. По данным исследования, выручка компаний, решивших остаться в России, выросла на 6,7%. "Скорее всего, это отчасти отражает снижение конкуренции после ухода других иностранных игроков из России, что позволило оставшимся увеличить свою долю рынка и/или маржу прибыли. Кроме того, некоторые иностранные компании, присутствующие в России, воспользовались тем, что не попали под западные санкции (в отличие от некоторых их российских конкурентов)", - добавил автор доклада, приведя в пример российский филиал австрийского Райффайзенбанка, который - в отличие от некоторых крупных российских банков - не был отключен от SWIFT после начала СВО. В исследовании также отмечается, что около 20-30% компаний из скандинавских стран уже покинули Россию. "На противоположном конце спектра, как правило, находятся "дружественные" страны (в официальной российской терминологии - страны, не вводившие санкции). Например, ни одна компания из Китая, Ирана или Объединенных Арабских Эмиратов не ушла из России", - поясняет автор исследования, уточняя, что то же самое касается и компаний Греции и Южной Кореи.

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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экономика, технологии, россия, украина, китай, райффайзенбанк, swift