https://ria.ru/20240516/knr-1946396503.html

Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в области искусственного интеллекта, связи, программного обеспечения, интернета вещей и безопасности сетей и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:55

2024-05-16T12:55

2024-05-16T12:57

технологии

россия

китай

москва

наука

экономика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в области искусственного интеллекта, связи, программного обеспечения, интернета вещей и безопасности сетей и данных. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе в таких областях, как искусственный интеллект, связь, программное обеспечение, интернет вещей, открытый исходный код, безопасность сетей и данных, видеоигры, координация радиочастот, профильное образование и отраслевая научно-исследовательская деятельность", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946387516.html

россия

китай

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технологии, россия, китай, москва, наука, экономика