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Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 16.05.2024
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12:55 16.05.2024 (обновлено: 12:57 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/knr-1946396503.html
Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта
Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта
Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в области искусственного интеллекта, связи, программного обеспечения, интернета вещей и безопасности сетей и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:55
2024-05-16T12:57
технологии
россия
китай
москва
наука
экономика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в области искусственного интеллекта, связи, программного обеспечения, интернета вещей и безопасности сетей и данных. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе в таких областях, как искусственный интеллект, связь, программное обеспечение, интернет вещей, открытый исходный код, безопасность сетей и данных, видеоигры, координация радиочастот, профильное образование и отраслевая научно-исследовательская деятельность", - говорится в заявлении.
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технологии, россия, китай, москва, наука, экономика
Технологии, Россия, Китай, Москва, Наука, Экономика
Россия и КНР разовьют сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Москва и Пекин углубят взаимоотношения в области искусственного интеллекта

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в области искусственного интеллекта, связи, программного обеспечения, интернета вещей и безопасности сетей и данных.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"В этих целях они (стороны - ред.) договорились... развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе в таких областях, как искусственный интеллект, связь, программное обеспечение, интернет вещей, открытый исходный код, безопасность сетей и данных, видеоигры, координация радиочастот, профильное образование и отраслевая научно-исследовательская деятельность", - говорится в заявлении.
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Вчера, 12:35
 
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