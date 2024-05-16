https://ria.ru/20240516/klimat-1946391572.html
Россия и Китай принимают меры по борьбе с изменением климата
Россия и Китай принимают меры по борьбе с изменением климата - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай принимают меры по борьбе с изменением климата
РФ и КНР принимают меры по борьбе с изменением климата, финансовая поддержка развивающихся стран важна для замедления глобального потепления. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:41
2024-05-16T12:41
2024-05-16T12:41
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и КНР принимают меры по борьбе с изменением климата, финансовая поддержка развивающихся стран важна для замедления глобального потепления. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны подчеркивают, что предоставление финансовой поддержки развитыми государствами в адрес развивающихся стран имеет важное значение для усиления мер по снижению темпов роста средней глобальной температуры, адаптации к негативным последствиям изменения климата", - говорится в заявлении.Также Москва и Пекин выступили против создания барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата, а также увязывания климатической проблематики с угрозами международному миру и безопасности.
https://ria.ru/20240128/voda-1923725094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай
Россия и Китай принимают меры по борьбе с изменением климата
Россия и КНР выступили против барьеров в торговле под предлогом борьбы за климат
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и КНР принимают меры по борьбе с изменением климата, финансовая поддержка развивающихся стран важна для замедления глобального потепления.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны подчеркивают, что предоставление финансовой поддержки развитыми государствами в адрес развивающихся стран имеет важное значение для усиления мер по снижению темпов роста средней глобальной температуры, адаптации к негативным последствиям изменения климата", - говорится в заявлении.
Также Москва
и Пекин
выступили против создания барьеров в международной торговле под предлогом борьбы с изменением климата, а также увязывания климатической проблематики с угрозами международному миру и безопасности.