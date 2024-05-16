https://ria.ru/20240516/kitay-1946536086.html

Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде

Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде

Россия и Китай в рамках сотрудничества по водородной энергетике могут создать совместное производство по выпуску автомобилей на водороде на территории РФ,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:49

2024-05-16T20:49

2024-05-16T20:49

технологии

россия

китай

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай в рамках сотрудничества по водородной энергетике могут создать совместное производство по выпуску автомобилей на водороде на территории РФ, прокомментировала РИА Новости руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская. Россия и Китай договорились развивать сотрудничество по возобновляемым источникам энергии, водородной энергетике и рынку углеродных единиц, сообщалось в четверг в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств, а также возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств. Это поможет активизировать рынок водородного транспорта в России и способствовать развитию соответствующей инфраструктуры", - сказала Насиковская. Также, по ее словам, у России есть потенциал по продаже водорода в Китай, однако это направление сталкивается с техническими и логистическими сложностями. Как объяснила эксперт, транспортировка водорода требует развитой и безопасной инфраструктуры, которая в настоящее время только развивается. "Сотрудничество в этой области потребует значительных начальных инвестиций в разработку технологий и создание соответствующей инфраструктуры для эффективной и безопасной транспортировки водорода", - добавила Насиковская. В связи с этим Россия и Китай могут совместно работать над разработкой и улучшением технологий производства, транспортировки и хранения водорода, заключила эксперт.

https://ria.ru/20240516/manturov-1946482044.html

https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946427607.html

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технологии, россия, китай