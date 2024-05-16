Рейтинг@Mail.ru
В Китае могут издать книгу "Путин в зеркале времени" - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946503088.html
В Китае могут издать книгу "Путин в зеркале времени"
В Китае могут издать книгу "Путин в зеркале времени" - РИА Новости, 16.05.2024
В Китае могут издать книгу "Путин в зеркале времени"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Китайское агентство по авторским правам рассматривает вопрос об издании книги "Путин в зеркале времени" в КНР, сообщил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:13
2024-05-16T18:13
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946362984_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_2b2b00be9cacf251e05b1f82e3e258c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Китайское агентство по авторским правам рассматривает вопрос об издании книги "Путин в зеркале времени" в КНР, сообщил журналистам один из ее авторов Сергей Дмитриев на полях Санкт-Петербургского международного книжного салона. "Китайское агентство по авторским правам рассматривает вопрос об издании этой книги. Мы ждем от них ответ", - сказал Дмитриев. Он добавил, что возможность издания также рассматривается в Иране, Словакии и Сербии. Книга "Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроника эпохи" выпущена в издательстве "Вече" в 2024 году в соавторстве Андрея Рудского, Александра Мясникова и Сергея Дмитриева. По словам Дмитриева, издание было подарено всем участникам инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая прошла в мае. "Любой взявший эту книгу, будь то тинэйджер, молодой человек, либо студент, либо умудренный читатель, который вспомнит этот период, этот ужас 90-х, нулевые, кризисы управления, создания новой структуры, ведь мы специально описали, когда он (Путин – ред.) перестроил систему государственного управления России, то в книге описан функционал – почему это нужно было сделать. Это и жизнеописания нашего лидера в зеркале времени, где очень четко и правильно сформулированы все точки принятия решений", - сказал на презентации издания Андрей Рудской. Книга проиллюстрирована фотографиями, часть из которых опубликована впервые. Девятнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон открылся 16 мая. Он продлится 4 дня. Пространство салона занимает площадь 15 тысяч квадратных метров на Дворцовой площади. Более 250 стендов экспонентов разместились в четырех выставочных павильонах, соединяет их книжная терраса. На площади установлена фотозона, имитирующая гигантскую обложку книги. Основными темами книжного салона стали 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и Год семьи.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946466376.html
https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946362984_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a91981515587d6181450fcf5f696bc49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
В Китае могут издать книгу "Путин в зеркале времени"

Китай рассматривает вопрос об издании книги "Путин в зеркале времени"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Китайское агентство по авторским правам рассматривает вопрос об издании книги "Путин в зеркале времени" в КНР, сообщил журналистам один из ее авторов Сергей Дмитриев на полях Санкт-Петербургского международного книжного салона.
"Китайское агентство по авторским правам рассматривает вопрос об издании этой книги. Мы ждем от них ответ", - сказал Дмитриев. Он добавил, что возможность издания также рассматривается в Иране, Словакии и Сербии.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Азиатские СМИ подчеркнули важность переговоров Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 16:19
Книга "Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроника эпохи" выпущена в издательстве "Вече" в 2024 году в соавторстве Андрея Рудского, Александра Мясникова и Сергея Дмитриева. По словам Дмитриева, издание было подарено всем участникам инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая прошла в мае.
"Любой взявший эту книгу, будь то тинэйджер, молодой человек, либо студент, либо умудренный читатель, который вспомнит этот период, этот ужас 90-х, нулевые, кризисы управления, создания новой структуры, ведь мы специально описали, когда он (Путин – ред.) перестроил систему государственного управления России, то в книге описан функционал – почему это нужно было сделать. Это и жизнеописания нашего лидера в зеркале времени, где очень четко и правильно сформулированы все точки принятия решений", - сказал на презентации издания Андрей Рудской.
Книга проиллюстрирована фотографиями, часть из которых опубликована впервые.
Девятнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон открылся 16 мая. Он продлится 4 дня. Пространство салона занимает площадь 15 тысяч квадратных метров на Дворцовой площади. Более 250 стендов экспонентов разместились в четырех выставочных павильонах, соединяет их книжная терраса. На площади установлена фотозона, имитирующая гигантскую обложку книги. Основными темами книжного салона стали 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и Год семьи.
Визит президента России Путина в Китай
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай
9 мая, 02:15
 
РоссияКитайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала