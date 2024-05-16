https://ria.ru/20240516/kitay-1946503088.html

В Китае могут издать книгу "Путин в зеркале времени"

В Китае могут издать книгу "Путин в зеркале времени" - РИА Новости, 16.05.2024

В Китае могут издать книгу "Путин в зеркале времени"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Китайское агентство по авторским правам рассматривает вопрос об издании книги "Путин в зеркале времени" в КНР, сообщил... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:13

2024-05-16T18:13

2024-05-16T18:13

россия

китай

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Китайское агентство по авторским правам рассматривает вопрос об издании книги "Путин в зеркале времени" в КНР, сообщил журналистам один из ее авторов Сергей Дмитриев на полях Санкт-Петербургского международного книжного салона. "Китайское агентство по авторским правам рассматривает вопрос об издании этой книги. Мы ждем от них ответ", - сказал Дмитриев. Он добавил, что возможность издания также рассматривается в Иране, Словакии и Сербии. Книга "Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроника эпохи" выпущена в издательстве "Вече" в 2024 году в соавторстве Андрея Рудского, Александра Мясникова и Сергея Дмитриева. По словам Дмитриева, издание было подарено всем участникам инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая прошла в мае. "Любой взявший эту книгу, будь то тинэйджер, молодой человек, либо студент, либо умудренный читатель, который вспомнит этот период, этот ужас 90-х, нулевые, кризисы управления, создания новой структуры, ведь мы специально описали, когда он (Путин – ред.) перестроил систему государственного управления России, то в книге описан функционал – почему это нужно было сделать. Это и жизнеописания нашего лидера в зеркале времени, где очень четко и правильно сформулированы все точки принятия решений", - сказал на презентации издания Андрей Рудской. Книга проиллюстрирована фотографиями, часть из которых опубликована впервые. Девятнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон открылся 16 мая. Он продлится 4 дня. Пространство салона занимает площадь 15 тысяч квадратных метров на Дворцовой площади. Более 250 стендов экспонентов разместились в четырех выставочных павильонах, соединяет их книжная терраса. На площади установлена фотозона, имитирующая гигантскую обложку книги. Основными темами книжного салона стали 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и Год семьи.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946466376.html

https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html

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китай

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россия, китай, владимир путин