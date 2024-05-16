https://ria.ru/20240516/kitay-1946404128.html
Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса
Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса
Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса, в частности по созданию Международной научной лунной станции, исследованию Луны, использованию ГЛОНАСС и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:17
2024-05-16T13:17
2024-05-16T13:17
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса, в частности по созданию Международной научной лунной станции, исследованию Луны, использованию ГЛОНАСС и Бэйдоу. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... укреплять долгосрочное партнерство в области космоса в рамках реализации масштабных проектов, отвечающих общим интересам России и Китая и включенных в национальные космические программы, в том числе в области создания Международной научной лунной станции, исследований Луны и дальнего космоса, сотрудничество в сфере использования навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/kosmos-1946403654.html
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космос - риа наука, россия, китай, луна, в мире
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, В мире
Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса
Россия и Китай продолжат сотрудничество по исследованию Луны
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса, в частности по созданию Международной научной лунной станции, исследованию Луны, использованию ГЛОНАСС и Бэйдоу.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"В этих целях они (стороны - ред.) договорились... укреплять долгосрочное партнерство в области космоса в рамках реализации масштабных проектов, отвечающих общим интересам России и Китая и включенных в национальные космические программы, в том числе в области создания Международной научной лунной станции, исследований Луны и дальнего космоса, сотрудничество в сфере использования навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу", - говорится в заявлении.