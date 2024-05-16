https://ria.ru/20240516/kitay-1946404128.html

Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса

Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса

Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса, в частности по созданию Международной научной лунной станции, исследованию Луны, использованию ГЛОНАСС и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:17

2024-05-16T13:17

2024-05-16T13:17

наука

космос - риа наука

россия

китай

луна

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_032d0f7090c3b9814cc645497e48c3f0.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат партнерство в сфере космоса, в частности по созданию Международной научной лунной станции, исследованию Луны, использованию ГЛОНАСС и Бэйдоу. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... укреплять долгосрочное партнерство в области космоса в рамках реализации масштабных проектов, отвечающих общим интересам России и Китая и включенных в национальные космические программы, в том числе в области создания Международной научной лунной станции, исследований Луны и дальнего космоса, сотрудничество в сфере использования навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240516/kosmos-1946403654.html

россия

китай

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, китай, луна, в мире