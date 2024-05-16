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Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 16.05.2024
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13:15 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946403364.html
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран
Россия и Китай призвали страны прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:15
2024-05-16T13:15
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призвали страны прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны призывают соответствующие страны и организации прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряженность и насаждать блоковое противостояние", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/rossiya-1946399966.html
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран

Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Российский флаг перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский флаг перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призвали страны прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны призывают соответствующие страны и организации прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряженность и насаждать блоковое противостояние", - говорится в заявлении.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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