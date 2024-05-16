https://ria.ru/20240516/kitay-1946403364.html
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран
Россия и Китай призвали страны прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:15
2024-05-16T13:15
2024-05-16T13:15
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призвали страны прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны призывают соответствующие страны и организации прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряженность и насаждать блоковое противостояние", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться в дела других стран
Россия и Китай призвали прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призвали страны прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны призывают соответствующие страны и организации прекратить проводить конфронтационную политику и вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать существующую архитектуру безопасности, создавать новые разделительные линии между странами, провоцировать региональную напряженность и насаждать блоковое противостояние", - говорится в заявлении.