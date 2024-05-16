https://ria.ru/20240516/kitay-1946398323.html

Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский

Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский

РФ и Китай будут совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на принципах добрососедства и уважения суверенных прав. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:00

2024-05-16T13:00

2024-05-16T13:00

в мире

россия

китай

большой уссурийский (остров)

хабаровский край

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай будут совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на принципах добрососедства и уважения суверенных прав. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на основе принципов добрососедства и уважения суверенных прав государств", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240516/kontseptsiya-1946328133.html

россия

китай

большой уссурийский (остров)

хабаровский край

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в мире, россия, китай, большой уссурийский (остров), хабаровский край