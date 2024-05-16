https://ria.ru/20240516/kitay-1946398323.html
Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский
Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский
РФ и Китай будут совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на принципах добрососедства и уважения суверенных прав. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:00
2024-05-16T13:00
2024-05-16T13:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай будут совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на принципах добрососедства и уважения суверенных прав. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на основе принципов добрососедства и уважения суверенных прав государств", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/kontseptsiya-1946328133.html
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китай
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в мире, россия, китай, большой уссурийский (остров), хабаровский край
В мире, Россия, Китай, Большой Уссурийский (остров), Хабаровский край
Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский
Россия и Китай договорились совместно развивать остров Большой Уссурийский