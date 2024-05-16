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Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский - РИА Новости, 16.05.2024
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13:00 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946398323.html
Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский
Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский
РФ и Китай будут совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на принципах добрососедства и уважения суверенных прав. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:00
2024-05-16T13:00
в мире
россия
китай
большой уссурийский (остров)
хабаровский край
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай будут совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на принципах добрососедства и уважения суверенных прав. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "В этих целях они (стороны - ред.) договорились... совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на основе принципов добрососедства и уважения суверенных прав государств", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/kontseptsiya-1946328133.html
россия
китай
большой уссурийский (остров)
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в мире, россия, китай, большой уссурийский (остров), хабаровский край
В мире, Россия, Китай, Большой Уссурийский (остров), Хабаровский край
Россия и Китай будут развивать остров Большой Уссурийский

Россия и Китай договорились совместно развивать остров Большой Уссурийский

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкРека Амур на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае
Река Амур на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Река Амур на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай будут совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на принципах добрососедства и уважения суверенных прав.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"В этих целях они (стороны - ред.) договорились... совместно развивать остров Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на основе принципов добрососедства и уважения суверенных прав государств", - говорится в заявлении.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский
Вчера, 09:18
 
В миреРоссияКитайБольшой Уссурийский (остров)Хабаровский край
 
 
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