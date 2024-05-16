https://ria.ru/20240516/kitay-1946390498.html
Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани
Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани - РИА Новости, 16.05.2024
Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани
Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр стран БРИКС в Казани. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:39
2024-05-16T12:39
2024-05-16T13:40
китай
казань
брикс
игры будущего
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931419524_0:0:3330:1874_1920x0_80_0_0_8126cce340ffcd2c123e5b4f0933d5c2.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр стран БРИКС в Казани.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Китайская сторона дает высокую оценку проведению Россией первого международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани и поддерживает проведение российской стороной спортивных игр стран БРИКС", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240516/briks-1946404113.html
китай
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931419524_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_295ce86c12282f26ab1067b6827e4125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, казань, брикс, игры будущего, россия
Китай, Казань, БРИКС, Игры будущего, Россия
Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани
Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает Игры стран БРИКС в Казани