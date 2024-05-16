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Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани - РИА Новости, 16.05.2024
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12:39 16.05.2024 (обновлено: 13:40 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kitay-1946390498.html
Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани
Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани - РИА Новости, 16.05.2024
Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани
Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр стран БРИКС в Казани. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:39
2024-05-16T13:40
китай
казань
брикс
игры будущего
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр стран БРИКС в Казани.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Китайская сторона дает высокую оценку проведению Россией первого международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани и поддерживает проведение российской стороной спортивных игр стран БРИКС", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240516/briks-1946404113.html
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китай, казань, брикс, игры будущего, россия
Китай, Казань, БРИКС, Игры будущего, Россия
Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани

Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает Игры стран БРИКС в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИгры Будущего
Игры Будущего - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Игры Будущего. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр стран БРИКС в Казани.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Китайская сторона дает высокую оценку проведению Россией первого международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани и поддерживает проведение российской стороной спортивных игр стран БРИКС", - сказано в заявлении.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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КитайКазаньБРИКСИгры будущегоРоссия
 
 
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