https://ria.ru/20240516/kitay-1946390498.html

Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани

Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани - РИА Новости, 16.05.2024

Китай поддерживает Игры будущего и проведение игр стран БРИКС в Казани

Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр стран БРИКС в Казани. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:39

2024-05-16T12:39

2024-05-16T13:40

китай

казань

брикс

игры будущего

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр стран БРИКС в Казани.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля."Китайская сторона дает высокую оценку проведению Россией первого международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани и поддерживает проведение российской стороной спортивных игр стран БРИКС", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20240516/briks-1946404113.html

китай

казань

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китай, казань, брикс, игры будущего, россия