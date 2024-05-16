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Хуснуллин рассказал о развитии сотрудничества с мусульманскими странами - РИА Новости, 16.05.2024
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11:49 16.05.2024 (обновлено: 13:55 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/khusnullin-1946366359.html
Хуснуллин рассказал о развитии сотрудничества с мусульманскими странами
Хуснуллин рассказал о развитии сотрудничества с мусульманскими странами - РИА Новости, 16.05.2024
Хуснуллин рассказал о развитии сотрудничества с мусульманскими странами
Сотрудничество России с мусульманскими странами приобрело стратегический характер и динамично развивается, несмотря на враждебные действия Запада, заявил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:49
2024-05-16T13:55
россия
ближний восток
марат хуснуллин
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Сотрудничество России с мусульманскими странами приобрело стратегический характер и динамично развивается, несмотря на враждебные действия Запада, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на Международной конференции Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир". Мероприятие проходит в период проведения Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Развитие сотрудничества с мусульманскими странами - один из приоритетов нашей внешней политики. Сегодня это сотрудничество приобрело характер стратегического партнерства, и оно динамично развивается, в том числе благодаря активной работе Группы стратегического видения", - подчеркнул Хуснуллин. Как отметил вице-премьер, отношения с исламскими странами, несмотря на новые вызовы и угрозы, с которыми сейчас сталкивается мир, носят стабильный и предсказуемый характер и открывает все новые перспективы для дальнейшей работы. "Сегодня мы встречаемся в непростое время, в условиях противостояния враждебным действиям западных стран. Одновременно исламский мир переживает суровые испытания на Ближнем Востоке. Подвергается риску существование фундаментальных норм международного взаимодействия, которые Запад активно пытается подменить неким порядком, основанном якобы на демократических принципах, цель которых - разделить дружественные страны и препятствовать созданию устойчивого, справедливого многополярного мира, который мы усилено строим вместе", - заявил Хуснуллин. Он подчеркнул, что такого рода действия Запада стирают традиционные нормы морали и высокие нравственные ориентиры, которые лежат в основе священных писаний. "Для России эти процессы неприемлемы. В этих условиях особенно важно донести, что такое российский народ, который всегда был на стороне правды и справедливости, всегда стоял за единство между нациями, за мирное сосуществование", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html
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россия, ближний восток, марат хуснуллин, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Ближний Восток, Марат Хуснуллин, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Хуснуллин рассказал о развитии сотрудничества с мусульманскими странами

Хуснуллин: сотрудничество России с мусульманскими странами стало стратегическим

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Сотрудничество России с мусульманскими странами приобрело стратегический характер и динамично развивается, несмотря на враждебные действия Запада, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на Международной конференции Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
Мероприятие проходит в период проведения Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
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"Развитие сотрудничества с мусульманскими странами - один из приоритетов нашей внешней политики. Сегодня это сотрудничество приобрело характер стратегического партнерства, и оно динамично развивается, в том числе благодаря активной работе Группы стратегического видения", - подчеркнул Хуснуллин.
Как отметил вице-премьер, отношения с исламскими странами, несмотря на новые вызовы и угрозы, с которыми сейчас сталкивается мир, носят стабильный и предсказуемый характер и открывает все новые перспективы для дальнейшей работы.
"Сегодня мы встречаемся в непростое время, в условиях противостояния враждебным действиям западных стран. Одновременно исламский мир переживает суровые испытания на Ближнем Востоке. Подвергается риску существование фундаментальных норм международного взаимодействия, которые Запад активно пытается подменить неким порядком, основанном якобы на демократических принципах, цель которых - разделить дружественные страны и препятствовать созданию устойчивого, справедливого многополярного мира, который мы усилено строим вместе", - заявил Хуснуллин.
Он подчеркнул, что такого рода действия Запада стирают традиционные нормы морали и высокие нравственные ориентиры, которые лежат в основе священных писаний.
"Для России эти процессы неприемлемы. В этих условиях особенно важно донести, что такое российский народ, который всегда был на стороне правды и справедливости, всегда стоял за единство между нациями, за мирное сосуществование", - заключил вице-премьер.
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