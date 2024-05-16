https://ria.ru/20240516/kharkov-1946525672.html

Британская разведка предупреждала Киев о наступлении ВС России, пишут СМИ

Британская разведка предупреждала Киев о наступлении ВС России, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

Британская разведка предупреждала Киев о наступлении ВС России, пишут СМИ

Британская военная разведка предупреждала Украину о возможности наступления сил РФ в Харьковской области, другие западные страны предсказывали такую... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:50

2024-05-16T19:50

2024-05-16T19:50

харьковская область

украина

россия

виталий ганчев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британская военная разведка предупреждала Украину о возможности наступления сил РФ в Харьковской области, другие западные страны предсказывали такую вероятность, однако украинские войска не подготовились должным образом, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник. "Встают серьезные вопросы о способности Киева себя защищать... Предупреждение было передано... от британской военной разведки руководству Украины", - говорится в материале. Газета также отмечает, что в этом районе украинские линии обороны были либо совсем тонкими, либо вовсе отсутствовали. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечьюв Харьковской области. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240516/minoborony-1946494993.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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харьковская область, украина, россия, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины