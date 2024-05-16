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Британская разведка предупреждала Киев о наступлении ВС России, пишут СМИ
Британская разведка предупреждала Киев о наступлении ВС России, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
Британская разведка предупреждала Киев о наступлении ВС России, пишут СМИ
Британская военная разведка предупреждала Украину о возможности наступления сил РФ в Харьковской области, другие западные страны предсказывали такую... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:50
2024-05-16T19:50
2024-05-16T19:50
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виталий ганчев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британская военная разведка предупреждала Украину о возможности наступления сил РФ в Харьковской области, другие западные страны предсказывали такую вероятность, однако украинские войска не подготовились должным образом, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник. "Встают серьезные вопросы о способности Киева себя защищать... Предупреждение было передано... от британской военной разведки руководству Украины", - говорится в материале. Газета также отмечает, что в этом районе украинские линии обороны были либо совсем тонкими, либо вовсе отсутствовали. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечьюв Харьковской области. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240516/minoborony-1946494993.html
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харьковская область, украина, россия, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Харьковская область, Украина, Россия, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Британская разведка предупреждала Киев о наступлении ВС России, пишут СМИ
Guargian: Лондон предупреждал Киев о наступлении ВС России в Харьковской области