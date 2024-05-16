https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html

Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом

Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом - РИА Новости, 16.05.2024

Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте" предположил, что визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:16

2024-05-16T17:16

2024-05-16T22:54

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

харьковская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте" предположил, что визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный.Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове."Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" - написал Медведев. Публикацию зампред Совбеза сопроводил фотографией, на которой была запечатлена казнь Муссолини.Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. На фоне продвижения российских войск в Харьковской области Зеленский начал рассуждать о возможной потере Харькова.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьков

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, харьковская область, украина