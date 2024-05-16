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Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 16.05.2024 (обновлено: 22:54 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом - РИА Новости, 16.05.2024
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте" предположил, что визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:16
2024-05-16T22:54
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
харьковская область
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте" предположил, что визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный.Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове."Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" - написал Медведев. Публикацию зампред Совбеза сопроводил фотографией, на которой была запечатлена казнь Муссолини.Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. На фоне продвижения российских войск в Харьковской области Зеленский начал рассуждать о возможной потере Харькова.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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харьков, в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Харьковская область, Украина
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом

Медведев назвал поездку Владимира Зеленского в Харьков прощальным визитом

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте" предположил, что визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове.
"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" - написал Медведев. Публикацию зампред Совбеза сопроводил фотографией, на которой была запечатлена казнь Муссолини.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. На фоне продвижения российских войск в Харьковской области Зеленский начал рассуждать о возможной потере Харькова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевХарьковская областьУкраина
 
 
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