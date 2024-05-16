https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом - РИА Новости, 16.05.2024
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте" предположил, что визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:16
2024-05-16T17:16
2024-05-16T22:54
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей социальной сети "ВКонтакте" предположил, что визит Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный.Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове."Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" - написал Медведев. Публикацию зампред Совбеза сопроводил фотографией, на которой была запечатлена казнь Муссолини.Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. На фоне продвижения российских войск в Харьковской области Зеленский начал рассуждать о возможной потере Харькова.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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РИА Новости
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Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
Медведев назвал поездку Владимира Зеленского в Харьков прощальным визитом