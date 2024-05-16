https://ria.ru/20240516/kharkov-1946463885.html

Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир"

Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир" - РИА Новости, 16.05.2024

Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир"

Владимир Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир". РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:08

2024-05-16T16:08

2024-05-16T21:25

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир". В интервью телеканалу ABC он отметил, что ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. Когда ведущий спросил его, является ли происходящее в Харькове виной Соединенных Штатов, Зеленский ответил, что "это вина мира". Генштаб ВСУ ранее признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные России уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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харьков

украина

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Кирилл Волков

в мире, сша, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия