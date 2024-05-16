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Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир" - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 16.05.2024 (обновлено: 21:25 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946463885.html
Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир"
Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир" - РИА Новости, 16.05.2024
Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир"
Владимир Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:08
2024-05-16T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир". В интервью телеканалу ABC он отметил, что ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. Когда ведущий спросил его, является ли происходящее в Харькове виной Соединенных Штатов, Зеленский ответил, что "это вина мира". Генштаб ВСУ ранее признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные России уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, сша, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир"

Зеленский: в том, что происходит вокруг Харькова, есть вина всего мира

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир".
В интервью телеканалу ABC он отметил, что ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. Когда ведущий спросил его, является ли происходящее в Харькове виной Соединенных Штатов, Зеленский ответил, что "это вина мира".
Генштаб ВСУ ранее признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные России уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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