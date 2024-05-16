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ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946392064.html
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев - РИА Новости, 16.05.2024
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев
Украинские военные формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит, заявил глава администрации Харьковской... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:42
2024-05-16T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украинские военные формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Он сообщил, что часть населения Харьковской области намеренно эвакуируют, так как эти люди, по его словам, свидетели преступлений киевского режима. "(Люди – ред.) как живой щит, конечно, будут использоваться. У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах", - сказал Ганчев. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. По информации Ганчева, ВСУ уже открыто признают потерю Волчанска, российские войска подходят к Липцам.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056946.html
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в мире, харьковская область, харьков, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ планируют использовать жителей Харькова как живой щит

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украинские военные формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
Он сообщил, что часть населения Харьковской области намеренно эвакуируют, так как эти люди, по его словам, свидетели преступлений киевского режима.
"(Люди – ред.) как живой щит, конечно, будут использоваться. У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах", - сказал Ганчев.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. По информации Ганчева, ВСУ уже открыто признают потерю Волчанска, российские войска подходят к Липцам.
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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