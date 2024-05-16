https://ria.ru/20240516/kharkov-1946392064.html

ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев

ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев - РИА Новости, 16.05.2024

ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев

Украинские военные формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит, заявил глава администрации Харьковской... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:42

2024-05-16T12:42

2024-05-16T12:42

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украинские военные формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Он сообщил, что часть населения Харьковской области намеренно эвакуируют, так как эти люди, по его словам, свидетели преступлений киевского режима. "(Люди – ред.) как живой щит, конечно, будут использоваться. У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах", - сказал Ганчев. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. По информации Ганчева, ВСУ уже открыто признают потерю Волчанска, российские войска подходят к Липцам.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056946.html

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Кирилл Волков

в мире, харьковская область, харьков, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина