https://ria.ru/20240516/kharkov-1946392064.html
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев - РИА Новости, 16.05.2024
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев
Украинские военные формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит, заявил глава администрации Харьковской... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:42
2024-05-16T12:42
2024-05-16T12:42
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украинские военные формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Он сообщил, что часть населения Харьковской области намеренно эвакуируют, так как эти люди, по его словам, свидетели преступлений киевского режима. "(Люди – ред.) как живой щит, конечно, будут использоваться. У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах", - сказал Ганчев. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. По информации Ганчева, ВСУ уже открыто признают потерю Волчанска, российские войска подходят к Липцам.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ планируют использовать жителей Харькова как живой щит
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украинские военные формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
Он сообщил, что часть населения Харьковской области намеренно эвакуируют, так как эти люди, по его словам, свидетели преступлений киевского режима.
"(Люди – ред.) как живой щит, конечно, будут использоваться. У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах", - сказал Ганчев.
Минобороны РФ
ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. По информации Ганчева, ВСУ
уже открыто признают потерю Волчанска, российские войска подходят к Липцам.