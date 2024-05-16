https://ria.ru/20240516/kharbin-1946308104.html

В Харбине открылся павильон с российскими продуктами

В Харбине открылся павильон с российскими продуктами - РИА Новости, 16.05.2024

В Харбине открылся павильон с российскими продуктами

Российский экспортный центр и министерство сельского хозяйства РФ в четверг открыли новую площадку павильона с российскими продуктами питания под брендом Good... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T05:44

2024-05-16T05:44

2024-05-16T10:24

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вэб.рф (вэб)

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ХАРБИН (Китай), 16 мая – РИА Новости. Российский экспортный центр и министерство сельского хозяйства РФ в четверг открыли новую площадку павильона с российскими продуктами питания под брендом Good Food Russia в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, передает корреспондент РИА Новости. Новая точка дополнит постоянно действующий демонстрационно-дегустационный павильон Good Food Russia в Шанхае, в котором представлена продукция более 50 агропроизводителей. "Каждая провинция Китая - это отдельный рынок, выход на который нужно целенаправленно и осознанно прорабатывать. Мы видим потенциал роста экспорта продукции АПК в провинцию Хэйлунцзян, отмечаем в том числе заинтересованность местных властей и бизнеса в увеличении поставок качественной российской продукции", - заявила на церемонии открытия генеральный директор РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Она отметила, что "новая площадка павильона поможет нашим производителям наладить контакты с местным деловым сообществом, повысить свою узнаваемость и найти новых покупателей". На площадке павильона в Харбине будут представлены образцы более 600 продуктов питания от более чем полусотни российских компаний-участников программы Good Food Russia. Так, на площади более 300 квадратных метров потенциальные партнеры - местные дистрибьюторы, представители торговых сетей - смогут оценить российские кондитерские изделия, молочную, мясную и рыбную продукцию, а также различные напитки и многое другое. Например, на площадке уже представлена продукция брендов "Дядя Ваня" и "Белевская пастила", а также масла от крупнейшего российского производителя. В РЭЦ указали, что в 2023 году продажи российской продукции АПК через демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ в шести странах выросли в четыре раза и превысили 2,8 миллиарда рублей. При этом сумма контрактов, которые заключили производители-участники программы, выросла в семь раз и превысила 13 миллиардов рублей. Открытие новой площадки павильона прошло в преддверии старта второго фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который проводит РЭЦ. Фестиваль-ярмарка пройдет на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО, а также на центральной улице Харбина - Чжунъяндацзе. Местные жители и бизнес-сообщество смогут познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.

https://ria.ru/20240516/turpotok-1946306837.html

https://ria.ru/20240516/kitay-1946307160.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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