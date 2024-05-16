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Посол Катара получил звание почетного доктора Казанского университета
Посол Катара получил звание почетного доктора Казанского университета - РИА Новости, 16.05.2024
Посол Катара получил звание почетного доктора Казанского университета
Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани получил звание почетного доктора Казанского федерального университета, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:34
2024-05-16T12:34
2024-05-16T12:53
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
ленар сафин
марат хуснуллин
казанский (приволжский) федеральный университет
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани получил звание почетного доктора Казанского федерального университета, передает корреспондент РИА Новости. Ректор университета Ленар Сафин в ходе специальной сессии, которая проводится в Императорском зале КФУ в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", вручил главе дипмиссии почетную грамоту. Также ему подарили букет цветов. Сам посол позже обратился к участникам сессии и аудитории, выразив слова благодарности в адрес университета. "Казанский федеральный университет очень известен в мире, среди арабских стран. Я второй раз приезжаю в Казань и каждый раз посещаю КФУ. Очень много людей закончили этот университет и стали известны. Огромное спасибо Республике Татарстан и ее правительству за большой вклад в развитие отношений между Катаром и Татарстаном", - сказал он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html
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россия, казань, республика татарстан (татарстан), ленар сафин, марат хуснуллин, казанский (приволжский) федеральный университет, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024, общество
Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Ленар Сафин, Марат Хуснуллин, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Общество
Посол Катара получил звание почетного доктора Казанского университета
Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани получил звание почетного доктора КФУ