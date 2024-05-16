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Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость

Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость - РИА Новости, 16.05.2024

Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость

Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:45

2024-05-16T20:45

2024-05-16T20:45

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. "Российская армия доказала, что является организацией, которая готова и может исправлять ошибки и продвигаться вперед, демонстрируя устойчивость", - заявил Каволи на брифинге. По его словам, российские ВС "в некоторых случаях успешно исправили подходы, в некоторых случаях сделали улучшения".

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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, нато, европа