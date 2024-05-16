Рейтинг@Mail.ru
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kavoli-1946535577.html
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость - РИА Новости, 16.05.2024
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость
Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:45
2024-05-16T20:45
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
нато
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_b3aa25adcfe97886e6179f2b03727060.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи. "Российская армия доказала, что является организацией, которая готова и может исправлять ошибки и продвигаться вперед, демонстрируя устойчивость", - заявил Каволи на брифинге. По его словам, российские ВС "в некоторых случаях успешно исправили подходы, в некоторых случаях сделали улучшения".
https://ria.ru/20240516/vsu-1946524048.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_86:0:1514:1071_1920x0_80_0_0_543aaf828f9c7cb907e31a545612f6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, нато, европа
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, НАТО, Европа
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость

Каволи: российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Российские силы доказали устойчивость и умение исправлять ошибки, заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи.
"Российская армия доказала, что является организацией, которая готова и может исправлять ошибки и продвигаться вперед, демонстрируя устойчивость", - заявил Каволи на брифинге.
По его словам, российские ВС "в некоторых случаях успешно исправили подходы, в некоторых случаях сделали улучшения".
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ
Вчера, 19:43
 
В миреУкраинаРоссияВооруженные силы РФНАТОЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала