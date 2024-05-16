Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще открывать счета в странах Персидского залива - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/katyrin-1946412189.html
Россияне стали чаще открывать счета в странах Персидского залива
Россияне стали чаще открывать счета в странах Персидского залива - РИА Новости, 16.05.2024
Россияне стали чаще открывать счета в странах Персидского залива
Российские предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, стали чаще открывать счета в странах Персидского залива на фоне осложнения работы с РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:49
2024-05-16T13:49
экономика
россия
турция
персидский залив
сергей катырин
алексей ерхов
торгово-промышленная палата рф
россия — исламский мир: kazanforum 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_f9ed8bbbe47f00c51f096402537544f3.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Российские предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, стали чаще открывать счета в странах Персидского залива на фоне осложнения работы с банками Турции, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "В последнее время среди российских предпринимателей стало популярно открытие счетов для компаний в государствах Персидского залива. Трудности работы с банками возникают и тут, но в меньших масштабах по сравнению с Турцией", – сказал он на полях международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". По словам Катырина, если говорить про Турцию, то для решения проблемы с платежными переводами между странами ведется активная работа, но перебои во многом сохраняются. "Сейчас все еще действует более или менее штатное функционирование системы расчетов между российским и турецким бизнесом. Ситуация различается в зависимости от секторов экономики", – пояснил собеседник агентства. Катырин добавил, что "если бизнес не под санкциями, а в управление не вовлечены топ-менеджеры крупных российских компаний или банков, то решение обычно находится". "Хотя иногда открытия расчетного счета можно ждать достаточно долго", – заключил глава ТПП РФ. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявлял в середине апреля РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240413/meriya-1939747547.html
https://ria.ru/20240304/turtsiya-1931039574.html
россия
турция
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_72fdf4dd464888cdc9b04df19131f25e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, персидский залив, сергей катырин, алексей ерхов, торгово-промышленная палата рф, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Турция, Персидский залив, Сергей Катырин, Алексей Ерхов, Торгово-промышленная палата РФ, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Россияне стали чаще открывать счета в странах Персидского залива

Глава ТПП Катырин: бизнесмены стали чаще открывать счета в Персидском заливе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКатар
Катар - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Российские предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, стали чаще открывать счета в странах Персидского залива на фоне осложнения работы с банками Турции, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"В последнее время среди российских предпринимателей стало популярно открытие счетов для компаний в государствах Персидского залива. Трудности работы с банками возникают и тут, но в меньших масштабах по сравнению с Турцией", – сказал он на полях международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum".
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В турсекторе Турции надеются на решение проблемы с переводами из России
13 апреля, 07:40
По словам Катырина, если говорить про Турцию, то для решения проблемы с платежными переводами между странами ведется активная работа, но перебои во многом сохраняются. "Сейчас все еще действует более или менее штатное функционирование системы расчетов между российским и турецким бизнесом. Ситуация различается в зависимости от секторов экономики", – пояснил собеседник агентства.
Катырин добавил, что "если бизнес не под санкциями, а в управление не вовлечены топ-менеджеры крупных российских компаний или банков, то решение обычно находится". "Хотя иногда открытия расчетного счета можно ждать достаточно долго", – заключил глава ТПП РФ.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявлял в середине апреля РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию
4 марта, 15:37
 
ЭкономикаРоссияТурцияПерсидский заливСергей КатыринАлексей ЕрховТоргово-промышленная палата РФРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала