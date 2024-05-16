https://ria.ru/20240516/katyrin-1946412189.html

Россияне стали чаще открывать счета в странах Персидского залива

Россияне стали чаще открывать счета в странах Персидского залива - РИА Новости, 16.05.2024

Россияне стали чаще открывать счета в странах Персидского залива

Российские предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, стали чаще открывать счета в странах Персидского залива на фоне осложнения работы с РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:49

2024-05-16T13:49

2024-05-16T13:49

экономика

россия

турция

персидский залив

сергей катырин

алексей ерхов

торгово-промышленная палата рф

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Российские предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, стали чаще открывать счета в странах Персидского залива на фоне осложнения работы с банками Турции, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "В последнее время среди российских предпринимателей стало популярно открытие счетов для компаний в государствах Персидского залива. Трудности работы с банками возникают и тут, но в меньших масштабах по сравнению с Турцией", – сказал он на полях международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". По словам Катырина, если говорить про Турцию, то для решения проблемы с платежными переводами между странами ведется активная работа, но перебои во многом сохраняются. "Сейчас все еще действует более или менее штатное функционирование системы расчетов между российским и турецким бизнесом. Ситуация различается в зависимости от секторов экономики", – пояснил собеседник агентства. Катырин добавил, что "если бизнес не под санкциями, а в управление не вовлечены топ-менеджеры крупных российских компаний или банков, то решение обычно находится". "Хотя иногда открытия расчетного счета можно ждать достаточно долго", – заключил глава ТПП РФ. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявлял в середине апреля РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240413/meriya-1939747547.html

https://ria.ru/20240304/turtsiya-1931039574.html

россия

турция

персидский залив

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экономика, россия, турция, персидский залив, сергей катырин, алексей ерхов, торгово-промышленная палата рф, россия — исламский мир: kazanforum 2024