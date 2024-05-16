https://ria.ru/20240516/karta-1946323709.html
СМИ: в России могут ужесточить продажи сим-карт
СМИ: в России могут ужесточить продажи сим-карт - РИА Новости, 16.05.2024
СМИ: в России могут ужесточить продажи сим-карт
ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение продажи сим-карт, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник, близкий к операторам. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:56
2024-05-16T08:56
2024-05-16T08:56
экономика
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
почта россии
мегафон
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение продажи сим-карт, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник, близкий к операторам."<…> для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый — по биометрии. Второй — только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России". Третий — с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор", — перечисляет издание.В статье отмечается, что на сегодняшний день в стране очень много так называемых серых дилеров, на которых приходится 35–70% продаж сим-карт операторами.Представитель "МегаФон" подтвердил Коммерсанту, что дискуссия об изменении системы продажи действительно идет, однако конкретной инициативы еще нет. В МТС же сомневаются, что биометрия может быть единственным способом приобретения.В то же время собеседник издания предположил, что изменение правил может снизить количество новых подключений абонентов – если по новым правилам абонентам надо будет сдавать биометрию, расходы операторов вырастут на несколько миллиардов рублей.Но даже в таком случае полностью очистить рынок от серых сим-карт не получится, а число россиян, которые не захотят сдавать биометрию, а будут искать обходные пути, вырастет, указывается в статье.
https://ria.ru/20240418/sim-boks-1940739578.html
https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), почта россии, мегафон
Экономика, Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Почта России, Мегафон
СМИ: в России могут ужесточить продажи сим-карт
"Ъ": ФСБ и Минцифры обсуждают порядок продажи сим-карт по биометрии
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение продажи сим-карт, пишет Коммерсантъ
со ссылкой на источник, близкий к операторам.
"<…> для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый — по биометрии. Второй — только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России". Третий — с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор", — перечисляет издание.
В статье отмечается, что на сегодняшний день в стране очень много так называемых серых дилеров, на которых приходится 35–70% продаж сим-карт операторами.
Представитель "МегаФон" подтвердил Коммерсанту, что дискуссия об изменении системы продажи действительно идет, однако конкретной инициативы еще нет. В МТС же сомневаются, что биометрия может быть единственным способом приобретения.
В то же время собеседник издания предположил, что изменение правил может снизить количество новых подключений абонентов – если по новым правилам абонентам надо будет сдавать биометрию, расходы операторов вырастут на несколько миллиардов рублей.
Но даже в таком случае полностью очистить рынок от серых сим-карт не получится, а число россиян, которые не захотят сдавать биометрию, а будут искать обходные пути, вырастет, указывается в статье.