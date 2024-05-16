https://ria.ru/20240516/karta-1946323709.html

СМИ: в России могут ужесточить продажи сим-карт

СМИ: в России могут ужесточить продажи сим-карт - РИА Новости, 16.05.2024

СМИ: в России могут ужесточить продажи сим-карт

ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение продажи сим-карт, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник, близкий к операторам. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:56

2024-05-16T08:56

2024-05-16T08:56

экономика

технологии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

почта россии

мегафон

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение продажи сим-карт, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник, близкий к операторам."<…> для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый — по биометрии. Второй — только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России". Третий — с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор", — перечисляет издание.В статье отмечается, что на сегодняшний день в стране очень много так называемых серых дилеров, на которых приходится 35–70% продаж сим-карт операторами.Представитель "МегаФон" подтвердил Коммерсанту, что дискуссия об изменении системы продажи действительно идет, однако конкретной инициативы еще нет. В МТС же сомневаются, что биометрия может быть единственным способом приобретения.В то же время собеседник издания предположил, что изменение правил может снизить количество новых подключений абонентов – если по новым правилам абонентам надо будет сдавать биометрию, расходы операторов вырастут на несколько миллиардов рублей.Но даже в таком случае полностью очистить рынок от серых сим-карт не получится, а число россиян, которые не захотят сдавать биометрию, а будут искать обходные пути, вырастет, указывается в статье.

https://ria.ru/20240418/sim-boks-1940739578.html

https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), почта россии, мегафон