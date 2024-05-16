https://ria.ru/20240516/kaliningrad-1946490809.html
В Калининграде выявили канал незаконной миграции
В Калининграде выявили канал незаконной миграции - РИА Новости, 16.05.2024
В Калининграде выявили канал незаконной миграции
Канал незаконной миграции выявили в Калининграде, трое фигурантов выдавали иностранцам поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:30
2024-05-16T17:30
2024-05-16T17:30
происшествия
калининград
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Канал незаконной миграции выявили в Калининграде, трое фигурантов выдавали иностранцам поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигурантами... была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД", - говорится в публикации. Уточняется, что задержаны генеральный директор одной из калининградских фирм, сотрудница Центра языкового тестирования высшего образовательного учреждения и гражданин Узбекистана. Следователи провели обыски и изъяли документацию. По данным СК, задержанные способствовали оформлению документов на право пребывания на территории региона не менее 100 мигрантам. При этом большая часть иностранцев знаниями русского языка не обладала. "Задержанным предъявлено обвинение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946308592.html
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происшествия, калининград, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде выявили канал незаконной миграции
В Калининграде раскрыли схему выдачи мигрантам поддельных сертификатов