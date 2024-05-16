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Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками - РИА Новости, 16.05.2024
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15:28 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ivanov-1946448337.html
Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками
Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками - РИА Новости, 16.05.2024
Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками
Арестованный за взятки замминистра обороны Тимур Иванов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:28
2024-05-16T15:28
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Арестованный за взятки замминистра обороны Тимур Иванов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "Тимур Иванов также, со слов сотрудника администрации СИЗО, отказался сегодня от общения с ОНК", - сказал собеседник. По его словам, не вышел к правозащитникам и начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
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происшествия, москва, россия, тимур иванов, алексей мельников, юрий кузнецов, онк, лефортово, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Алексей Мельников, Юрий Кузнецов, ОНК, Лефортово, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками

Тимур Иванов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО

© АГН "Москва" / пресс-служба МосгорсудаТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© АГН "Москва" / пресс-служба Мосгорсуда
Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Арестованный за взятки замминистра обороны Тимур Иванов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Тимур Иванов также, со слов сотрудника администрации СИЗО, отказался сегодня от общения с ОНК", - сказал собеседник.
По его словам, не вышел к правозащитникам и начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
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