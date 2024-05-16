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Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками
Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками - РИА Новости, 16.05.2024
Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками
Арестованный за взятки замминистра обороны Тимур Иванов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:28
2024-05-16T15:28
2024-05-16T15:28
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Арестованный за взятки замминистра обороны Тимур Иванов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "Тимур Иванов также, со слов сотрудника администрации СИЗО, отказался сегодня от общения с ОНК", - сказал собеседник. По его словам, не вышел к правозащитникам и начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
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Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Алексей Мельников, Юрий Кузнецов, ОНК, Лефортово, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Арестованный замминистра обороны отказался общаться с правозащитниками
Тимур Иванов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Арестованный за взятки замминистра обороны Тимур Иванов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Тимур Иванов также, со слов сотрудника администрации СИЗО, отказался сегодня от общения с ОНК", - сказал собеседник.
По его словам, не вышел к правозащитникам и начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов
.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.