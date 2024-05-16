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Исследование: банки стали проявлять больший интерес к инновациям молодежи - РИА Новости, 16.05.2024
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11:03 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/issledovanie-1946351108.html
Исследование: банки стали проявлять больший интерес к инновациям молодежи
Исследование: банки стали проявлять больший интерес к инновациям молодежи - РИА Новости, 16.05.2024
Исследование: банки стали проявлять больший интерес к инновациям молодежи
Банки РФ стали показывать больший интерес к программам развития инновационного предпринимательства среди школьников и студентов, говорится в исследовании... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:03
2024-05-16T11:03
твой бизнес
технологии
россия
павел новиков (фигурант дела о беспорядках в москве)
сколково
альфа-банк
россельхозбанк
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Банки РФ стали показывать больший интерес к программам развития инновационного предпринимательства среди школьников и студентов, говорится в исследовании аналитического центра "Sk Финтех Хаба", которое есть у РИА Новости. Эксперты на основе исследования, которое проводится с 2019 года, составили рейтинг инновационности банков "Сколково" (Группа ВЭБ), в нем приняли участие топ-20 банков России. "Сравнение результатов рейтингов по итогам первого полугодия 2023 года и за весь год показывает нарастающий интерес банков к программам развития инновационного предпринимательства среди школьников и студентов", - сказано в материалах. Отмечается, что Россельхозбанк реализовал две акселерационные программы для студентов, участие в которых приняло более 500 команд высших учебных заведений со всей страны. "Сбер" на регулярной основе запускает акселератор для школьников, через который прошло более 75 тысяч участников. К числу банков, поддерживающих студенческое предпринимательство, присоединился также Росбанк. По оценке аналитиков, совокупная выручка 300 финтех-стартапов, участников "Сколково", составила рекордные 90 миллиардов рублей. Эксперты указывают, что Сбербанк сохранил лидерство в рейтинге инновационности банков "Сколково". Второе место занял Альфа-банк, поднявшись на три строчки относительно рейтинга за первое полугодие 2023 года, на третьем месте – ВТБ. В пятерку также вошли "МТС банк" и Россельхозбанк. Отмечается, что Альфа-банк и ВТБ – лидеры блока "Сотрудничество со стартапами". В 2023 году банки заключили по 12 коммерческих контрактов с участниками "Сколково", Альфа-банк запустил 38 пилотных проектов с технологическими компаниями, ВТБ – 29. По данным исследования, в тройку лидеров блока "Цифровые сервисы" вошли "Сбер", Альфа-банк, "Тинькофф". Эти банки предоставляют наибольшее количество сервисов для малого и среднего бизнеса. "Мы видим, что лидеры активнее работают со стартапами и используют весь спектр инструментов - от создания собственных R&amp;D-центров и венчурных фондов до запуска конкурсов и хакатонов. Например, по итогам 2023 года исследуемые банки запустили 120 пилотов со стартапами, из них 93 пилота запустили 3 банка-лидера", - прокомментировал управляющий директор "Sk Финтех Хаб" Павел Новиков.
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технологии, россия, павел новиков (фигурант дела о беспорядках в москве), сколково, альфа-банк, россельхозбанк, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Технологии, Россия, Павел Новиков (фигурант дела о беспорядках в Москве), Сколково, Альфа-банк, Россельхозбанк, Твой бизнес – новости

Исследование: банки стали проявлять больший интерес к инновациям молодежи

© iStock.com / Jay YunoМолодой бизнесмен во время работы
Молодой бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Jay Yuno
Молодой бизнесмен во время работы
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Банки РФ стали показывать больший интерес к программам развития инновационного предпринимательства среди школьников и студентов, говорится в исследовании аналитического центра "Sk Финтех Хаба", которое есть у РИА Новости.
Эксперты на основе исследования, которое проводится с 2019 года, составили рейтинг инновационности банков "Сколково" (Группа ВЭБ), в нем приняли участие топ-20 банков России. "Сравнение результатов рейтингов по итогам первого полугодия 2023 года и за весь год показывает нарастающий интерес банков к программам развития инновационного предпринимательства среди школьников и студентов", - сказано в материалах.
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Отмечается, что Россельхозбанк реализовал две акселерационные программы для студентов, участие в которых приняло более 500 команд высших учебных заведений со всей страны. "Сбер" на регулярной основе запускает акселератор для школьников, через который прошло более 75 тысяч участников. К числу банков, поддерживающих студенческое предпринимательство, присоединился также Росбанк.
По оценке аналитиков, совокупная выручка 300 финтех-стартапов, участников "Сколково", составила рекордные 90 миллиардов рублей. Эксперты указывают, что Сбербанк сохранил лидерство в рейтинге инновационности банков "Сколково". Второе место занял Альфа-банк, поднявшись на три строчки относительно рейтинга за первое полугодие 2023 года, на третьем месте – ВТБ. В пятерку также вошли "МТС банк" и Россельхозбанк.
Отмечается, что Альфа-банк и ВТБ – лидеры блока "Сотрудничество со стартапами". В 2023 году банки заключили по 12 коммерческих контрактов с участниками "Сколково", Альфа-банк запустил 38 пилотных проектов с технологическими компаниями, ВТБ – 29. По данным исследования, в тройку лидеров блока "Цифровые сервисы" вошли "Сбер", Альфа-банк, "Тинькофф". Эти банки предоставляют наибольшее количество сервисов для малого и среднего бизнеса.
"Мы видим, что лидеры активнее работают со стартапами и используют весь спектр инструментов - от создания собственных R&D-центров и венчурных фондов до запуска конкурсов и хакатонов. Например, по итогам 2023 года исследуемые банки запустили 120 пилотов со стартапами, из них 93 пилота запустили 3 банка-лидера", - прокомментировал управляющий директор "Sk Финтех Хаб" Павел Новиков.
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