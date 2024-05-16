Исследование: банки стали проявлять больший интерес к инновациям молодежи
© iStock.com / Jay YunoМолодой бизнесмен во время работы
© iStock.com / Jay Yuno
Молодой бизнесмен во время работы
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Банки РФ стали показывать больший интерес к программам развития инновационного предпринимательства среди школьников и студентов, говорится в исследовании аналитического центра "Sk Финтех Хаба", которое есть у РИА Новости.
Эксперты на основе исследования, которое проводится с 2019 года, составили рейтинг инновационности банков "Сколково" (Группа ВЭБ), в нем приняли участие топ-20 банков России. "Сравнение результатов рейтингов по итогам первого полугодия 2023 года и за весь год показывает нарастающий интерес банков к программам развития инновационного предпринимательства среди школьников и студентов", - сказано в материалах.
Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT
18 ноября 2023, 09:04
Отмечается, что Россельхозбанк реализовал две акселерационные программы для студентов, участие в которых приняло более 500 команд высших учебных заведений со всей страны. "Сбер" на регулярной основе запускает акселератор для школьников, через который прошло более 75 тысяч участников. К числу банков, поддерживающих студенческое предпринимательство, присоединился также Росбанк.
По оценке аналитиков, совокупная выручка 300 финтех-стартапов, участников "Сколково", составила рекордные 90 миллиардов рублей. Эксперты указывают, что Сбербанк сохранил лидерство в рейтинге инновационности банков "Сколково". Второе место занял Альфа-банк, поднявшись на три строчки относительно рейтинга за первое полугодие 2023 года, на третьем месте – ВТБ. В пятерку также вошли "МТС банк" и Россельхозбанк.
Отмечается, что Альфа-банк и ВТБ – лидеры блока "Сотрудничество со стартапами". В 2023 году банки заключили по 12 коммерческих контрактов с участниками "Сколково", Альфа-банк запустил 38 пилотных проектов с технологическими компаниями, ВТБ – 29. По данным исследования, в тройку лидеров блока "Цифровые сервисы" вошли "Сбер", Альфа-банк, "Тинькофф". Эти банки предоставляют наибольшее количество сервисов для малого и среднего бизнеса.
"Мы видим, что лидеры активнее работают со стартапами и используют весь спектр инструментов - от создания собственных R&D-центров и венчурных фондов до запуска конкурсов и хакатонов. Например, по итогам 2023 года исследуемые банки запустили 120 пилотов со стартапами, из них 93 пилота запустили 3 банка-лидера", - прокомментировал управляющий директор "Sk Финтех Хаб" Павел Новиков.
Опрос: знающих термин "стартап" россиян стало больше
7 декабря 2023, 11:11