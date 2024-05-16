Рейтинг@Mail.ru
"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/iskander-1946410170.html
"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии
"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2024
"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии
В Белоруссии в параде по случаю Дня независимости 3 июля впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", сообщает в четверг минобороны... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:38
2024-05-16T13:38
безопасность
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944438834_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_bee82df8950da6fd2a361a73df6fb800.jpg
МИНСК, 16 мая – РИА Новости. В Белоруссии в параде по случаю Дня независимости 3 июля впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", сообщает в четверг минобороны республики в Telegram-канале. "В параде впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", - сообщает ведомство. Также минобороны сообщило, что на аэродроме "Липки" проходит первая тренировка парадных расчетов механизированной колонны. В тренировке участвуют около трехсот единиц колесной и гусеничной техники из различных подразделений ВС Белоруссии, МВД, а также перспективные образцы вооружения и техники, разработанные предприятиями Государственного военно-промышленного комитета. Ранее минобороны сообщило, что в военном параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Свои парадные расчеты представит Минобороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи. Также в небе над столицей появятся боевые самолеты и вертолеты. В ведомстве отметили, что для участия в параде приглашены военнослужащие из состава вооруженных сил иностранных государств. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра. Оперативно-тактические комплексы "Искандер" способны нести ядерные боезаряды. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944531173.html
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928424899.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944438834_103:0:1012:682_1920x0_80_0_0_c8bd6cd6e894eb1c5cd88529a05cb5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия
Безопасность, Белоруссия, Россия
"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии

"Искандеры" впервые примут участие в параде 3 июля в Белоруссии

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯРОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯР
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 мая – РИА Новости. В Белоруссии в параде по случаю Дня независимости 3 июля впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", сообщает в четверг минобороны республики в Telegram-канале.
"В параде впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", - сообщает ведомство. Также минобороны сообщило, что на аэродроме "Липки" проходит первая тренировка парадных расчетов механизированной колонны. В тренировке участвуют около трехсот единиц колесной и гусеничной техники из различных подразделений ВС Белоруссии, МВД, а также перспективные образцы вооружения и техники, разработанные предприятиями Государственного военно-промышленного комитета.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на агрессию против Белоруссии
7 мая, 20:54
Ранее минобороны сообщило, что в военном параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Свои парадные расчеты представит Минобороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи. Также в небе над столицей появятся боевые самолеты и вертолеты. В ведомстве отметили, что для участия в параде приглашены военнослужащие из состава вооруженных сил иностранных государств. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
Оперативно-тактические комплексы "Искандер" способны нести ядерные боезаряды.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение
20 февраля, 12:29
 
БезопасностьБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала