https://ria.ru/20240516/iskander-1946410170.html

"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии

"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2024

"Искандеры" примут участие в параде ко Дню независимости Белоруссии

В Белоруссии в параде по случаю Дня независимости 3 июля впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", сообщает в четверг минобороны... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:38

2024-05-16T13:38

2024-05-16T13:38

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белоруссия

россия

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. В Белоруссии в параде по случаю Дня независимости 3 июля впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", сообщает в четверг минобороны республики в Telegram-канале. "В параде впервые примут участие оперативно-тактические комплексы "Искандер", - сообщает ведомство. Также минобороны сообщило, что на аэродроме "Липки" проходит первая тренировка парадных расчетов механизированной колонны. В тренировке участвуют около трехсот единиц колесной и гусеничной техники из различных подразделений ВС Белоруссии, МВД, а также перспективные образцы вооружения и техники, разработанные предприятиями Государственного военно-промышленного комитета. Ранее минобороны сообщило, что в военном параде примут участие более 6 тысяч военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Свои парадные расчеты представит Минобороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи. Также в небе над столицей появятся боевые самолеты и вертолеты. В ведомстве отметили, что для участия в параде приглашены военнослужащие из состава вооруженных сил иностранных государств. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра. Оперативно-тактические комплексы "Искандер" способны нести ядерные боезаряды. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.

https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944531173.html

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Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия