https://ria.ru/20240516/indoneziya-1946309432.html

Две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию

Две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию - РИА Новости, 16.05.2024

Две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию

Две российские авиакомпании заявили, что хотят запустить прямые рейсы в Индонезию, в том числе на Бали, рассказал РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:10

2024-05-16T06:10

2024-05-16T06:10

россия

индонезия

бали

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

в мире

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Две российские авиакомпании заявили, что хотят запустить прямые рейсы в Индонезию, в том числе на Бали, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". "Должны быть выполнены определенные условия, чтобы мы могли запустить прямые рейсы. Две авиакомпании РФ заявили, что хотят запустить прямые рейсы, в том числе на Бали", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия возобновить прямые рейсы в Индонезию. Он отметил, что российские туроператоры также готовы заполнять эти прямые рейсы. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

https://ria.ru/20240516/turobmen-1946307703.html

https://ria.ru/20240516/turpotok-1946306837.html

россия

индонезия

бали

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россия, индонезия, бали, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024