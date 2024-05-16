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Две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию
Две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию - РИА Новости, 16.05.2024
Две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию
Две российские авиакомпании заявили, что хотят запустить прямые рейсы в Индонезию, в том числе на Бали, рассказал РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:10
2024-05-16T06:10
2024-05-16T06:10
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никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Две российские авиакомпании заявили, что хотят запустить прямые рейсы в Индонезию, в том числе на Бали, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". "Должны быть выполнены определенные условия, чтобы мы могли запустить прямые рейсы. Две авиакомпании РФ заявили, что хотят запустить прямые рейсы, в том числе на Бали", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия возобновить прямые рейсы в Индонезию. Он отметил, что российские туроператоры также готовы заполнять эти прямые рейсы. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
https://ria.ru/20240516/turobmen-1946307703.html
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россия, индонезия, бали, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Индонезия, Бали, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию
Кондратьев: две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию