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Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов - РИА Новости, 16.05.2024
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17:53 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/indeks-1946496683.html
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов - РИА Новости, 16.05.2024
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов
Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:53
2024-05-16T17:53
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,21%, до 39 992,71 пункта, минутами ранее достигал нового исторического максимума в 40 000,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,19%, до 16 774,8 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,2%, до 5 318,4 пункта, показатели также обновили рекорды.
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dow jones, nasdaq, s&p 500, в мире, сша
Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, В мире, США
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов

Американский фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тыс пунктов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрафик цен
График цен - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
График цен . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,21%, до 39 992,71 пункта, минутами ранее достигал нового исторического максимума в 40 000,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,19%, до 16 774,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 318,4 пункта, показатели также обновили рекорды.
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