https://ria.ru/20240516/indeks-1946496683.html
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов - РИА Новости, 16.05.2024
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов
Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:53
2024-05-16T17:53
2024-05-16T17:53
dow jones
nasdaq
s&p 500
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151428/12/1514281234_0:315:5000:3128_1920x0_80_0_0_91f7c2fc66d0e1aa9c2dfe1c80ba10b7.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,21%, до 39 992,71 пункта, минутами ранее достигал нового исторического максимума в 40 000,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,19%, до 16 774,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 318,4 пункта, показатели также обновили рекорды.
https://ria.ru/20230927/dollar-1898806706.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151428/12/1514281234_56:0:4500:3333_1920x0_80_0_0_a292e532dfdac0efffaa38537e963d94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
dow jones, nasdaq, s&p 500, в мире, сша
Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, В мире, США
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов
Американский фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тыс пунктов
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,21%, до 39 992,71 пункта, минутами ранее достигал нового исторического максимума в 40 000,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,19%, до 16 774,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 318,4 пункта, показатели также обновили рекорды.