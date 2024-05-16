https://ria.ru/20240516/indeks-1946496683.html

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов - РИА Новости, 16.05.2024

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 тысяч пунктов

Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:53

2024-05-16T17:53

2024-05-16T17:53

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,21%, до 39 992,71 пункта, минутами ранее достигал нового исторического максимума в 40 000,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,19%, до 16 774,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 318,4 пункта, показатели также обновили рекорды.

https://ria.ru/20230927/dollar-1898806706.html

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dow jones, nasdaq, s&p 500, в мире, сша