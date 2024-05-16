https://ria.ru/20240516/impuls-1946425580.html

ВЭБ: Москва может дать импульс развитию инфраструктуры "Сколково"

ВЭБ: Москва может дать импульс развитию инфраструктуры "Сколково" - РИА Новости, 16.05.2024

ВЭБ: Москва может дать импульс развитию инфраструктуры "Сколково"

Москва в качестве партнера "Сколково" может дать значительный импульс развитию технологической инфраструктуры инновационного центра и интегрировать разработки... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:28

2024-05-16T14:28

2024-05-16T14:28

технологии

москва

россия

сергей перов

сколково

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814922588_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_bea8d2c9ab70f5bf2dcace29a8fc365a.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва в качестве партнера "Сколково" может дать значительный импульс развитию технологической инфраструктуры инновационного центра и интегрировать разработки его резидентов в экономику города и страны, сказал в интервью РБК заместитель председателя правления госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Дроздов. До середины апреля Дроздов занимал должность главы Фонда "Сколково". Его пост занял Сергей Перов, до этого — первый замглавы департамента культуры Москвы. Как отмечает РБК, кадровые изменения связывались, в том числе, с обсуждаемым законопроектом о передаче Москве части вспомогательных функций фонда. По словам Дроздова, кадровые изменения — часть большого процесса переосмысления роли и возможностей "Сколково" совместно с ВЭБом и Москвой в реализации инновационной повестки страны. Он указал, что в последние годы "Сколково", которым с 2020 года управляет ВЭБ, сконцентрировался на предоставлении финансовых и нефинансовых сервисов резидентам "Сколково", малым технологическим компаниям и индустриальным партнерам, то есть, "по сути, превратился в сервисную организацию". В то же время, для обеспечения устойчивого роста малых технологических компаний, особенно в капиталоемких отраслях, необходимо сформировать спрос от крупных потребителей. Кроме того, ощущается замедление развития инновационной инфраструктуры на территории центра "Сколково". Для перехода деятельности фонда на новый уровень развития "необходим сильный партнер". "Не исключаю совместную поддержку крупных технологических проектов ВЭБом и Москвой", - сказал он. Зампред правления ВЭБ отметил, что у Москвы есть возможность стимулировать спрос на продукцию, которую будут разрабатывать или производить в "Сколково" , "что может кардинально изменить ситуацию". "Например, если инвестор будет обеспечен форвардным контрактом с условием размещения производства на территории "Сколково", но детали еще будут прорабатываться. Более глубокая интеграция города в управление инновационным центром и дополнение возможностей Москвы потенциалом "Сколково" пойдут на пользу не только непосредственно фонду и ВЭБу, но в первую очередь технологическому развитию страны", - подчеркнул он. Основной задачей в новой должности Дроздов назвал внедрение механизмов поддержки банком высокотехнологичных проектов в целях обеспечения технологического суверенитета, в которые сложно привлекать традиционное банковское финансирование. "То, что имеет хорошую доходность, часто не связано с обеспечением технологического суверенитета. Создание и внедрение многих технологий, обеспечивающих такой суверенитет, напротив, нередко убыточны. Возникает дилемма: обеспечение национальной безопасности или экономическая эффективность. В определенных случаях, на мой взгляд, она должна решаться в пользу нацбезопасности", - пояснил он. Сейчас есть возможность попробовать создавать такие технологии руками частных инвесторов, но последних нужно заинтересовать, предложить им преференции, меры поддержки. В числе своих задач новый зампред ВЭБ.РФ назвал разработку критериев, по которым будут выбирать проекты и меры их поддержки. "ВЭБ.РФ благодаря своей специфике обеспечивает бизнес длинными деньгами, что необходимо для реализации капиталоемких проектов. Они, в свою очередь, часто являются крупными заказчиками высокотехнологичной продукции. Наша цель — соединить крупный бизнес и технологические стартапы, обеспечить дополнительную отдачу всего проекта", - сказал Дроздов в интервью.

https://ria.ru/20240412/perov-1939572416.html

https://ria.ru/20240213/zveno-1927186463.html

https://ria.ru/20231225/skolkovo-1917898633.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, россия, сергей перов, сколково