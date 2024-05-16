https://ria.ru/20240516/ikona-1880761350.html

День Владимирской иконы Божией Матери: история и значение праздника

Владимирская икона Божией Матери: какого числа праздник, значение, где находится

День Владимирской иконы Божией Матери: история и значение праздника

У православных 3 июня праздник – день памяти Владимирской иконы Божией Матери. Уже который год этот образ – один из самых почитаемых в России. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:33

2024-05-16T18:33

2024-05-16T18:33

религия

москва

россия

иерусалим

иван грозный

павел флоренский

третьяковская галерея

сретенский монастырь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150681/02/1506810293_0:589:1545:1458_1920x0_80_0_0_d9a897647c520e2c73b06cf61d5b9f6c.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. У православных 3 июня праздник – день памяти Владимирской иконы Божией Матери. Уже который год этот образ – один из самых почитаемых в России.Владимирская икона Божией МатериЭтот лик – одна из самых важнейших святынь русского народа. Его огромное значение признают не только глубоко верующие христиане, но и те, кто довольно далек от религии.А суть отношения людей к ней, пожалуй, лучше всего выразил священник и философ Павел Флоренский."Вот, я смотрю на икону, – писал он, – и… как чрез окно, вижу я Богоматерь и Ей Самой молюсь, лицом к лицу, но никак не изображению. Да в моем сознании и нет никакого изображения: есть доска с красками, и есть Сама Матерь Господа. Окно есть окно… А за окном — видение Пречистой. Иконописец показал мне Ее, он отверз завесу, а Та, Кто за завесой, — предстоит объективною реальностью".И действительно, Владимирская, наверное, – наиболее почитаемая из всех икон. Считается, что на протяжении веков она оберегала Русь от врагов, исцеляла от тяжелых недугов. И потому стала символом надежды и спасения.ПраздникИменно поэтому празднование в ее честь проводится аж три раза в год: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Все они посвящены знаковым историческим событиям, участницей которых была святыня.Так, 8 сентября отмечается Сретение Владимирской иконы Божией Матери, отсылающее к XIV веку. В 1395 году вплотную к Москве подступил Тамерлан. Его войско, известное своей жестокостью и беспощадностью к врагам, сильно превосходило русские силы.Для поддержания морального духа митрополит Киприан повелел доставить в столицу Владимирскую икону. Встречали ее на Кучковом поле (нынешний район Лубянской площади).И вскоре произошло чудо: войско Тамерлана отступило. По преданию, легендарный завоеватель увидел во сне Деву в окружении ангелов, держащих огненные мечи. Она приказала ему оставить город. Тамерлан решил не противиться грозному знамению.После этого на Кучковом поле в честь этой встречи (сретения) был построен Сретенский монастырь и установлено всенародное празднование.Следующее чудо произошло более ста лет спустя. В 1521 году покорить Москву вознамерился крымский хан Мехмед Гирей I. В этот раз к помощи образа прибег князь Василий III. С тех пор 3 июня церковь славит Пресвятую Богородицу, а этот день считается праздничным.И, наконец, третье событие. В конце XV века Русское государство решило избавиться от многовековой зависимости монголо-татар. Московский князь Иван III отказался платить дань ордынцам. Это, естественно, не могло остаться безнаказанным. Хан Ахмат отправился в очередной раз "воевать Русь" и разбил лагерь на берегу реки Угры.А на противоположном берегу расположились русские войска. Именно туда летом 1480-го принесли Владимирскую икону и отслужили возле нее молебен. После этого начали являться всевозможные знамения, Ахмат был серьезно напуган. Он вскоре отступил, а Русь наконец избавилась от многолетнего неволья.В память об этом 6 июля во всех церквях России до сих пор проходят торжественные службы. А верующие с особой благодарностью обращаются в молитвах к небесной заступнице.ИсторияСогласно церковному преданию, Владимирская икона написана апостолом и евангелистом Лукой. Считается, что образ выполнен на доске от стола, за которым сидели Христос и Богородица. До середины V века она оставалась в Иерусалиме, затем попала в Константинополь.А в 1131 году икона была прислана в подарок князю Юрию Долгорукому от патриарха Вселенского Луки Хризоверха. Поначалу она находилась в женском Богородичном монастыре города Вышгорода, неподалеку от столицы Киевской Руси.Но вскоре сын Долгорукого Андрей Боголюбский перевез (некоторые историки считают – украл) образ в свои Залесские владения. Так в 1155 году икона оказалась сначала в его резиденции в селе Боголюбово, а затем – во Владимире-на-Клязьме.Святыню князь поместил в специально построенном для этого Успенском соборе. Она стала главной святыней храма и с тех пор получила свое наименование – Владимирская. По приказу князя Андрея реликвия была украшена дорогим окладом.Икона сопровождала Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году. Но спустя 12 лет князь был убит, а дорогой оклад – украден. Икона оказалась в руках рязанских князей. Лишь после победы младшего брата Боголюбского, Михаила, святыня вновь вернулась во Владимир.О том же, когда она была перенесена в Москву, историки спорят. Большинство сходится на том, что произошло это в 1480 году – после стояния на реке Угре. Тогда Владимирскую установили в новом кремлевском Успенском соборе – справа от царских врат.Именно стоя перед ней в 1552 году Иван Грозный возносил свои молитвы перед походом на Казанское ханство, а по возвращении совершал благодарственные молебны. Даже составляя духовное завещание, царь обращался к Владимирской иконе. Называл ее "державы Руския заступление" и завещал своим детям жить так, чтобы Бог был с ними "молитвами… Богородицы… и милостию честнаго Ея образа иконы Владимирская".Образ помог и в 1598-м, когда к Новодевичьему монастырю пришел крестный ход, а просители умоляли сесть на престол шурина Грозного – Бориса Годунова.Новая страница истории Владимирской иконы началась после революции. В 1918-м ее взяли на реставрацию, а восемь лет спустя передали в Государственный исторический музей, откуда затем попала в Третьяковскую галерею. А ее дорогие золотые оклады экспонируются в Оружейной палате Кремля.То, что образ, которому без малого тысяча лет, уцелел после стольких перипетий, – самое главное чудо. Сегодня он находится в храме-музее Святителя Николая Чудотворца при все той же Третьяковке.За микроклиматом (поддержанием постоянной температуры и влажности) в помещении следят специальные датчики, а защитой от повреждений служит особо прочное стекло.Значение иконыЗначение Владимирской иконы для православных верующих сложно переоценить. За прошедшие века она стала настоящей "заступницей" не только страны, но и каждого человека в отдельности. А ее важность для русской государственности хорошо иллюстрируют два факта.Во-первых, у этой иконы венчались на царство все русские государи. Во-вторых, в ноябре 1917-го, когда после долгого перерыва, страна вновь выбирала патриарха, в храме Христа Спасителя была выставлена для всеобщей молитвы именно Владимирская.ИконографияИконографически образ относится к искусству XI-XII столетия. Этот иконописный тип называется Елеус (Умиление). Младенец Христос припадает щекой к щеке Матери. Она, в свою очередь, нежно обнимает Сына, предвидя уготованные Ему страдания и скорбь.Отличительная особенность Владимирской от прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни, "пяточка". Это делает образ особенно уникальным.Многие эксперты полагают, что эта деталь была добавлена позднее – во время одной из реставраций. Считается, что столь живые и лирические лики мог создать лишь особо искусный мастер.Но это – не единственное, чем примечательна эта икона. На ее оборотной стороне изображены Этимасия (престол уготованный) и орудия страстей Христовых. Предположительно их написали в начале XV века. Некоторые высказывают предположения, что сделал это знаменитый Андрей Рублев.Иная точка зрения гласит, что Владимирская с самого начала была двусторонней.Микроскопическое исследование показало, что оборотная сторона датируется XV веком. А фон и буквы были прописаны, возможно, в конце XIX столетия. В 2013-м в ходе очередного анализа было установлено, что под нынешним задним изображением, согласно сопоставлению рентгенограмме гвоздей, оставшихся от старого оклада, было изображение некоего святителя. Вероятнее всего, Николая Чудотворца.Чем помогает иконаСтоль высокое значение Владимирской иконы – причина того, что верующие, как правило, молятся перед ней в самых разных ситуациях. Просят о помощи как в повседневных делах, так и в минуты большого горя.Каноны и акафистыОбразу написано несколько церковных песнопений: тропарь, кондак, акафист и канон Пресвятой Богородице перед иконой "Владимирской".Есть также и специальная молитва.Храмы соборыВ честь иконы названо немало православных храмов. Наиболее известный и, пожалуй, самый популярный у паломников и туристов – Владимирская церковь в селе Быково Московской области. Это уникальный образец русской готики XVIII века.На территории столичного Сретенского монастыря есть храм Сретения Владимирской иконы Божией Матери, воздвигнутый в 1679 году на средства царя Федора Алексеевича.

https://ria.ru/20230430/svyatykh-1868518049.html

москва

россия

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, иерусалим, иван грозный, павел флоренский, третьяковская галерея, сретенский монастырь, религиозные праздники