https://ria.ru/20240516/ibris-1946346922.html

Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину, показал опрос

Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину, показал опрос - РИА Новости, 16.05.2024

Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину, показал опрос

Более половины жителей Польши хотят выдворения украинцев призывного возраста на родину, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:34

2024-05-16T10:34

2024-05-16T15:05

в мире

украина

польша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943313278_12:0:830:460_1920x0_80_0_0_914675152293974c5856e462f001f9e0.jpg

ВАРШАВА, 16 мая — РИА Новости. Более половины жителей Польши хотят выдворения украинцев призывного возраста на родину, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS. За высылку этой категории граждан высказались 50,7 процента респондентов, против — 39 процентов, а 10,3 процента заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет. Среди сторонников выдворения преобладают женщины (59 процентов), люди старше 70 лет (64 процента), жители малых городов (63 процента), имеющие не менее трех детей школьного возраста (95 процентов), и верующие (56 процентов). В группе противников высылки — в основном молодые люди в возрасте 18-29 лет (88 процентов), имеющие двоих детей школьного возраста (70 процентов). Опрос проводился 10 и 11 мая методом телефонного интервью, число опрошенных составило 1071 человек. С 23 апреля украинский МИД потребовал от руководителей заграничных дипучреждений приостановить все консульские действия в отношении сограждан призывного возраста. Как пояснил глава ведомства Дмитрий Кулеба, такие меры помогут "восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом". Из постановления правительства следует, что военнообязанные граждане мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.

https://ria.ru/20240430/kamelchuk-1943195999.html

https://ria.ru/20240513/sudya-1945479159.html

https://ria.ru/20240425/polsha-1942181191.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины