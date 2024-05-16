Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину, показал опрос
IBRiS: более половины жителей Польши хотят, чтобы украинцев отправили назад
© РИА НовостиМарш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине
© РИА Новости
Марш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 мая — РИА Новости. Более половины жителей Польши хотят выдворения украинцев призывного возраста на родину, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.
За высылку этой категории граждан высказались 50,7 процента респондентов, против — 39 процентов, а 10,3 процента заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет.
Среди сторонников выдворения преобладают женщины (59 процентов), люди старше 70 лет (64 процента), жители малых городов (63 процента), имеющие не менее трех детей школьного возраста (95 процентов), и верующие (56 процентов).
В группе противников высылки — в основном молодые люди в возрасте 18-29 лет (88 процентов), имеющие двоих детей школьного возраста (70 процентов).
Опрос проводился 10 и 11 мая методом телефонного интервью, число опрошенных составило 1071 человек.
С 23 апреля украинский МИД потребовал от руководителей заграничных дипучреждений приостановить все консульские действия в отношении сограждан призывного возраста. Как пояснил глава ведомства Дмитрий Кулеба, такие меры помогут "восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом". Из постановления правительства следует, что военнообязанные граждане мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.