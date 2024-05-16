https://ria.ru/20240516/gumpomosch-1946498739.html

Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи

Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи - РИА Новости, 16.05.2024

Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи

Страны - члены Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам саммита организации в Бахрейне потребовали от Израиля покинуть город Рафах на юге сектора Газа для... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:59

2024-05-16T17:59

2024-05-16T18:17

израиль

в мире

лига арабских государств

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 16 мая - РИА Новости. Страны - члены Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам саммита организации в Бахрейне потребовали от Израиля покинуть город Рафах на юге сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав, говорится в декларации."Мы осуждаем контроль израильских войск над палестинской стороной КПП "Рафах"... что привело к прекращению работы КПП и приостановке доставки гуманитарной помощи", - отмечается в декларации.В документе подчеркивается, что страны требуют от Израиля "в этой связи покинуть Рафах для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи".

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

израиль

рафах (провинция)

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израиль, в мире, лига арабских государств, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году