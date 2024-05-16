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Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи
Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи - РИА Новости, 16.05.2024
Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи
Страны - члены Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам саммита организации в Бахрейне потребовали от Израиля покинуть город Рафах на юге сектора Газа для... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:59
2024-05-16T17:59
2024-05-16T18:17
израиль
в мире
лига арабских государств
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 16 мая - РИА Новости. Страны - члены Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам саммита организации в Бахрейне потребовали от Израиля покинуть город Рафах на юге сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав, говорится в декларации."Мы осуждаем контроль израильских войск над палестинской стороной КПП "Рафах"... что привело к прекращению работы КПП и приостановке доставки гуманитарной помощи", - отмечается в декларации.В документе подчеркивается, что страны требуют от Израиля "в этой связи покинуть Рафах для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи".
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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израиль, в мире, лига арабских государств, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Лига арабских государств, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи
Страны ЛАГ потребовали от Израиля покинуть Рафах для доставки гумпомощи в Газу