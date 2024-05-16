https://ria.ru/20240516/gruziya-1946471840.html

Источник: лидеры ЕС могут обсудить ситуацию в Грузии на саммите 27-28 июня

Источник: лидеры ЕС могут обсудить ситуацию в Грузии на саммите 27-28 июня - РИА Новости, 16.05.2024

Источник: лидеры ЕС могут обсудить ситуацию в Грузии на саммите 27-28 июня

Лидеры ЕС на саммите 27-28 июня могут обсудить ситуацию в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:37

2024-05-16T16:37

2024-05-16T16:37

в мире

грузия

брюссель

ближний восток

евросоюз

протесты в грузии против закона об иноагентах

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите 27-28 июня могут обсудить ситуацию в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Он пояснил, что во вторник 21 мая на заседании Совета ЕС по общим делам министры стран союза будут обсуждать повестку предстоящего июньского саммита, на который может быть вынесена ситуация в Грузии на фоне последних событий. "Вопросы внешней политики (на саммите ЕС - ред.) будут включать ситуацию на Ближнем Востоке, а также, возможно, ситуацию в Грузии. В любом случае повестка станет предметом обсуждений в ближайшие недели", - пояснил он. Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. ЕС осудил принятие парламентом Грузии закона, заявил, что это может стать препятствием на пути Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить решение.

https://radiosputnik.ru/20240516/protesty-1946327581.html

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

грузия

брюссель

ближний восток

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в мире, грузия, брюссель, ближний восток, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах