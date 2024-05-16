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Источник: лидеры ЕС могут обсудить ситуацию в Грузии на саммите 27-28 июня - РИА Новости, 16.05.2024
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16:37 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/gruziya-1946471840.html
Источник: лидеры ЕС могут обсудить ситуацию в Грузии на саммите 27-28 июня
Источник: лидеры ЕС могут обсудить ситуацию в Грузии на саммите 27-28 июня - РИА Новости, 16.05.2024
Источник: лидеры ЕС могут обсудить ситуацию в Грузии на саммите 27-28 июня
Лидеры ЕС на саммите 27-28 июня могут обсудить ситуацию в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:37
2024-05-16T16:37
в мире
грузия
брюссель
ближний восток
евросоюз
протесты в грузии против закона об иноагентах
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите 27-28 июня могут обсудить ситуацию в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Он пояснил, что во вторник 21 мая на заседании Совета ЕС по общим делам министры стран союза будут обсуждать повестку предстоящего июньского саммита, на который может быть вынесена ситуация в Грузии на фоне последних событий. "Вопросы внешней политики (на саммите ЕС - ред.) будут включать ситуацию на Ближнем Востоке, а также, возможно, ситуацию в Грузии. В любом случае повестка станет предметом обсуждений в ближайшие недели", - пояснил он. Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. ЕС осудил принятие парламентом Грузии закона, заявил, что это может стать препятствием на пути Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить решение.
https://radiosputnik.ru/20240516/protesty-1946327581.html
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в мире, грузия, брюссель, ближний восток, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Брюссель, Ближний Восток, Евросоюз, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Источник: лидеры ЕС могут обсудить ситуацию в Грузии на саммите 27-28 июня

Лидеры ЕС на саммите могут обсудить ситуацию с законом об иноагентах в Грузии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите 27-28 июня могут обсудить ситуацию в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Он пояснил, что во вторник 21 мая на заседании Совета ЕС по общим делам министры стран союза будут обсуждать повестку предстоящего июньского саммита, на который может быть вынесена ситуация в Грузии на фоне последних событий.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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"Вопросы внешней политики (на саммите ЕС - ред.) будут включать ситуацию на Ближнем Востоке, а также, возможно, ситуацию в Грузии. В любом случае повестка станет предметом обсуждений в ближайшие недели", - пояснил он.
Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. ЕС осудил принятие парламентом Грузии закона, заявил, что это может стать препятствием на пути Грузии в ЕС и призвал Тбилиси отменить решение.
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В миреГрузияБрюссельБлижний ВостокЕвросоюзПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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