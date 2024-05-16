https://ria.ru/20240516/gruziya-1946295858.html

Полянский указал на схожесть протестов в Тбилиси и киевского Майдана

Полянский указал на схожесть протестов в Тбилиси и киевского Майдана - РИА Новости, 16.05.2024

Полянский указал на схожесть протестов в Тбилиси и киевского Майдана

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на схожесть ситуаций с нынешними протестами в Тбилиси и майданом в Киеве — и на Украине, и РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:27

2024-05-16T00:27

2024-05-16T01:25

в мире

тбилиси

украина

россия

дмитрий полянский

оон

киев

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ООН, 16 мая — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на схожесть ситуаций с нынешними протестами в Тбилиси и майданом в Киеве — и на Украине, и в Грузии среди протестующих оказались представители Запада.Дипломат прокомментировал видеозапись в соцсети Х, на которой главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии участвуют в митинге оппозиции в Тбилиси. "Ничего экстраординарного — иностранные (США) агенты возглавляют демонстрации за рубежом против закона об иностранных агентах. Мы все помним подобную картину на Украине и знаем, чем она закончилась и как были попраны украинские интересы. Надеюсь, грузины усвоили этот урок", — написал Полянский.Закон об иноагентах в ГрузииВ марте прошлого года парламент страны принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в столице начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение документ под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Парламентские процедуры сопровождались митингами, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая не раз выражала поддержку демонстрантам, заявила, что наложит вето на документ в случае его утверждения.Оппоненты закона называют его аналогом российского из-за введения понятия "иноагент", однако такая норма уже много лет действует и в США. При этом сам Вашингтон и союзники также выступают против этого документа. Так, премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе пришлось отменить визит в Штаты, поскольку американцы потребовали от него временно отозвать проект. В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что его принятие станет препятствием на пути Тбилиси в ЕС.Власти Грузии заявляют, что закон полностью соответствует основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

https://ria.ru/20240515/gruziya-1946101172.html

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в мире, тбилиси, украина, россия, дмитрий полянский, оон, киев, протесты в грузии против закона об иноагентах