Полянский указал на схожесть протестов в Тбилиси и киевского Майдана
Зампостпреда при ООН Полянский: западные агенты возглавляют протесты в Тбилиси
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Акция протеста в Тбилиси против закона об иноагентах
ООН, 16 мая — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на схожесть ситуаций с нынешними протестами в Тбилиси и майданом в Киеве — и на Украине, и в Грузии среди протестующих оказались представители Запада.
"Ничего экстраординарного — иностранные (США) агенты возглавляют демонстрации за рубежом против закона об иностранных агентах. Мы все помним подобную картину на Украине и знаем, чем она закончилась и как были попраны украинские интересы. Надеюсь, грузины усвоили этот урок", — написал Полянский.
Закон об иноагентах в Грузии
В марте прошлого года парламент страны принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в столице начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение документ под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.
Закон предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых поступает из-за границы. Все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в госреестре. При этом они должны заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в размере 25 тысяч лари.
Парламентские процедуры сопровождались митингами, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая не раз выражала поддержку демонстрантам, заявила, что наложит вето на документ в случае его утверждения.
Оппоненты закона называют его аналогом российского из-за введения понятия "иноагент", однако такая норма уже много лет действует и в США. При этом сам Вашингтон и союзники также выступают против этого документа. Так, премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе пришлось отменить визит в Штаты, поскольку американцы потребовали от него временно отозвать проект. В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что его принятие станет препятствием на пути Тбилиси в ЕС.
Власти Грузии заявляют, что закон полностью соответствует основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.