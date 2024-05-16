https://ria.ru/20240516/gretsiya-1946463447.html

Греция призвала к олимпийскому перемирию, заявили в МИД Греции

Греция призвала к олимпийскому перемирию, заявили в МИД Греции - РИА Новости, 16.05.2024

Греция призвала к олимпийскому перемирию, заявили в МИД Греции

Отправляющая новую крупную партию оружия для Украины Греция призвала к олимпийскому перемирию, с таким призывом выступил замглавы греческого МИД Йоргос Коцирас... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:07

2024-05-16T16:07

2024-05-16T16:07

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АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. Отправляющая новую крупную партию оружия для Украины Греция призвала к олимпийскому перемирию, с таким призывом выступил замглавы греческого МИД Йоргос Коцирас на мероприятии ЮНЕСКО "Олимпизм и олимпийское перемирие: спорт на службе мира", сообщила служба информации внешнеполитического ведомства. Согласно сообщению, мероприятие состоялось в среду вечером в центральном зале мероприятий ЮНЕСКО в Париже. Оно было проведено по инициативе Постоянного представительства Греции при ЮНЕСКО и в сотрудничестве с постпредством Франции в рамках взаимодействия двух стран в связи с Олимпийскими играми, которые пройдут этим летом в Париже. В сообщении говорится, что Коцирас в своем выступлении заявил о вечной ценности "олимпийского перемирия", особенно актуальной во времена многочисленных глобальных кризисов. "Традиция олимпийского перемирия, зародившаяся в Древней Греции, является краеугольным камнем олимпийских идеалов, она возрождена Международным олимпийским комитетом и признана ЮНЕСКО", - сказал замминистра. Коцирас также призвал принять "олимпизм как философию жизни" и распространить "послание "олимпийского перемирия", послание надежды на мир во всем мире". Греческие призывы к "перемирию" прозвучали на фоне сообщений о том, что Афины срочно отправляют 250 контейнеров с оружием и боеприпасам для Украины. Два дня назад первые вагоны выехали из Греции. Министр национальной обороны Никос Дендиас в ответ на запрос об отправке "излишков" вооружения в Чехию сообщил, что речь идет о 65 контейнерах, и заверил, что его страна "ничего непосредственно Украине не дает". Ранее уже сообщалось, что из Чехии "излишки" греческого вооружения и боеприпасов направляются на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигает идею "олимпийского перемирия", при этом угрожая направить французские войска на Украину и отправляя туда оружие. Накануне, 14 мая, Макрон в разговоре с Зеленским рассказал о поставках вооружений Киеву "в ближайшие дни и недели" и "подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Украине в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России". Одновременно с этим Макрон подчеркнул "заинтересованность в олимпийском перемирии". Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил РИА Новости, что предлагать России "олимпийское перемирие", не допуская на Олимпиаду, некорректно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что предложение Макрона об "олимпийском перемирии" на время Игр - общие рассуждения, нужны практические шаги в этом направлении, и проверкой на искренность подобных предложений должно стать прекращение поставок вооружений Украине. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

https://ria.ru/20240403/belyy_fosfor-1937466207.html

https://rsport.ria.ru/20240512/peremirie-1945334477.html

https://ria.ru/20240203/oruzhie-1925166648.html

https://rsport.ria.ru/20240416/peremirie-1940350067.html

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в мире, олимпийские игры, россия, украина, париж