https://ria.ru/20240516/gosduma-1946452754.html

В ГД поддержали распространение режима тайны на ряд сведений о занятости

В ГД поддержали распространение режима тайны на ряд сведений о занятости - РИА Новости, 16.05.2024

В ГД поддержали распространение режима тайны на ряд сведений о занятости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:40

2024-05-16T15:40

2024-05-16T15:40

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

госдума рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях распространения действия режима налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами сведений и информации в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Роструда. Законопроект необходим для того, "чтобы обеспечить работу межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, которые будут создаваться в субъектах Российской Федерации", пояснила представляя его от авторов, депутат Екатерина Стенякина. В целях борьбы с нелегальной занятостью граждан и "серыми" заплатами налоговые органы, согласно действующему законодательству, должны передавать в такие комиссии и территориальные органы Роструда определенные сведения и информацию, в том числе составляющие налоговую тайну. Налоговики, в частности, должны передавать данные о тех компаниях и ИП, которые: не оформили трудовые отношения с работниками; выплачивали зарплату меньше МРОТ более чем 10 работникам и доля таких физлиц превышает 10% от общего числа работников. Это касается и информации о работодателях: имевших отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от среднемесячного размера оплаты труда в субъекте РФ; сотрудничавших более трех месяцев в течение года с более чем 10 самозанятыми со среднемесячным доходом свыше 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240512/nalogi-1945404732.html

https://ria.ru/20231107/gd-1907910993.html

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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), госдума рф