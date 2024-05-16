https://ria.ru/20240516/gosduma-1946328338.html

В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции документы с Госуслуг

В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции документы с Госуслуг - РИА Новости, 16.05.2024

В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции документы с Госуслуг

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру цифрового развития России Максуту Шадаеву разрешить гражданам предъявлять сотрудникам... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:19

2024-05-16T09:19

2024-05-16T09:19

общество

россия

владислав даванков

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру цифрового развития России Максуту Шадаеву разрешить гражданам предъявлять сотрудникам правоохранительных органов документы, удостоверяющие личность, с помощью Госуслуг вместо бумажной версии паспорта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как пояснил Даванков, сейчас на портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Постановления Правительства РФ, согласно которому вместо бумажного паспорта граждане будут иметь право предъявлять цифровую версию паспорта в десяти случаях, однако среди них не предусмотрено право предъявлять цифровую версию сотрудникам правоохранительных органов для установления личности. Кроме этого, в проекте отсутствует возможность предъявить документы с помощью Госуслуг при прохождении паспортного контроля в аэропортах на внутренних рейсах и при проверке водительских удостоверений сотрудниками Госавтоинспекции МВД России. "В этой связи считаю необходимым дополнить перечень случаев, когда граждане смогут предъявлять документы, удостоверяющие личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" вместо предоставления бумажной версии паспорта, при требовании сотрудников правоохранительных органов, а также при пересечении государственной границы Российской Федерации и при проверке водительских удостоверений сотрудниками Госавтоинспекции МВД России", - написал Даванков в письме. Он отметил, что граждане чаще всего сталкиваются с необходимостью предъявления документов, удостоверяющих личность, именно в этих случаях. "Предоставление права гражданам подтверждать свою личность с помощью мобильного приложения "Госуслуг" позволит избежать ситуаций, когда законопослушные граждане теряют свое время при их задержании в отдел полиции из-за забытого паспорта. В большинстве случаев такие задержания из-за забытых документов не приводят к подозреваемых или преступников, а только к потерянному времени правоохранительных органов и граждан", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20240515/shtrafy-1946057096.html

https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владислав даванков, максут шадаев